Γάζα: Η Ισπανία και η Βραζιλία κατηγορούν το Ισραήλ για «απαγωγή» ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι μεταφέρουν στο Ισραήλ για ανάκριση δύο διακεκριμένους ακτιβιστές που ηγούνταν ενός στόλου ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τη Γάζα, τον Global Sumud Flotilla, και οι οποίοι συνελήφθησαν από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα της Μεσογείου.

Οι κυβερνήσεις της Ισπανίας και της Βραζιλίας κατηγόρησαν το Ισραήλ για «απαγωγή» των πολιτών τους.

Οι ακτιβιστές, ο ισπανο-σουηδός πολίτης παλαιστινιακής καταγωγής Σαΐφ Αμπουκέσεκ και ο βραζιλιάνος πολίτης Τιάγκο Άβιλα, ήταν μεταξύ των δεκάδων ακτιβιστών που αναχαιτίστηκαν από το ισραηλινό ναυτικό ανοικτά των ακτών της Κρήτης.

Είναι μέλη της επιτροπής του Global Sumud Flotilla, η αποστολή του οποίου ήταν να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στα παλαιστινιακά εδάφη.

Υπό κράτηση οι ακτιβιστές του στόλου ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τη Γάζα

Συνολικά, 22 σκάφη και 175 ακτιβιστές αναχαιτίστηκαν από το ισραηλινό ναυτικό. Οι ακτιβιστές δήλωσαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στα σκάφη τους, κατέστρεψαν τους κινητήρες και συνέλαβαν ορισμένους από τους επιβαίνοντες. Το περιστατικό συνέβη εκατοντάδες μίλια μακριά από τη Γάζα και το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Τετάρτη προς την Πέμπτη.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έπρεπε να αναλάβουν έγκαιρη δράση κατά του στόλου πριν φτάσει στα ύδατα της χώρας, λόγω του μεγάλου αριθμού σκαφών που συμμετείχαν.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε την Παρασκευή στο X ότι μετέφερε τους δύο ακτιβιστές στο Ισραήλ για ανάκριση και ότι ο Αμπουκέσεκ ήταν «ύποπτος για σύνδεση με τρομοκρατική οργάνωση» και ο Άβιλα ήταν «ύποπτος για παράνομη δραστηριότητα», χωρίς να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία.

Σε κοινή δήλωση, οι κυβερνήσεις της Βραζιλίας και της Ισπανίας καταδίκασαν «την απαγωγή δύο πολιτών τους σε διεθνή ύδατα από την κυβέρνηση του Ισραήλ».

Με πληροφορίες από CBS News