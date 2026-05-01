Πάπας Λέων: Διόρισε πρώην παράτυπο μετανάστη ως επίσκοπο στις ΗΠΑ

Ο πάπας Λέων όρισε την Παρασκευή έναν πρώην μετανάστη χωρίς χαρτιά ως επίσκοπο της Δυτικής Βιρτζίνια, λίγες εβδομάδες μετά από μια πολύκροτη λεκτική αντιπαράθεση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο γεννημένος στις ΗΠΑ ηγέτης των 1,4 δισεκατομμυρίων Καθολικών παγκοσμίως έχει ασκήσει έντονη κριτική στον Τραμπ σχετικά με τη μετανάστευση και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το Βατικανό ανακοίνωσε σε δήλωσή του τον διορισμό του 56χρονου Εβέλιο Μενχίβαρ-Αγιάλα, ο οποίος σήμερα είναι στη θέση του βοηθού-επισκόπου στην Ουάσιγκτον.

Η ιστορία του επισκόπου που ορίστηκε από τον πάπα Λέοντα

Γεννημένος στο Ελ Σαλβαδόρ, ο Μενχίβαρ-Αγιάλα μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1990, σύμφωνα με βιογραφικό που δημοσιεύεται στον ιστότοπο της επισκοπής της Ουάσιγκτον.

Σε συνεντεύξεις του έχει μιλήσει για το γεγονός ότι γεννήθηκε σε συνθήκες φτώχειας και εγκατέλειψε τη χώρα καταγωγής του λόγω των συγκρούσεων, για να φτάσει στις ΗΠΑ ως πρόσφυγας.

Αφού αρχικά κρατήθηκε στο Μεξικό ενώ προσπαθούσε να φτάσει στις ΗΠΑ, κατάφερε να βγει και διέσχισε τα σύνορα στην Τιχουάνα.

Χειροτονήθηκε ιερέας το 2004 και έγινε επίσκοπος το 2023.

Του ανατέθηκε η επισκοπή του Γουίλινγκ-Τσάρλεστον στη Δυτική Βιρτζίνια.

Η κριτική του πάπα προς τον Τραμπ

Τον περασμένο μήνα, ο πάπας χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την απειλή του Τραμπ να καταστρέψει το Ιράν και προέτρεψε τους Αμερικανούς να απαιτήσουν από τους βουλευτές τους να «εργαστούν για την ειρήνη».

Αυτό προκάλεσε δριμεία κριτική από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος κατηγόρησε τον ποντίφικα ότι είναι «ΑΔΥΝΑΜΟΣ απέναντι στο έγκλημα και απαράδεκτος στην εξωτερική πολιτική».

Ο πάπας χαρακτήρισε επίσης τη μεταχείριση των μεταναστών στις ΗΠΑ «εξαιρετικά ασεβή», προσθέτοντας: «Πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους για να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους με ανθρωπιά».

Με πληροφορίες από AFP