Περιπατητής σκύλων εντόπισε κεφαλή τσεκουριού 3.000 ετών στο δάσος

Το αντικείμενο πιθανότατα χρονολογείται μεταξύ 1400-1275 π.Χ.

Ένας παρατηρητικός περιπατητής σκύλων έκανε μια εκπληκτική ανακάλυψη όταν εντόπισε αυτό που πιστεύεται ότι είναι μια κεφαλή τσεκουριού της Εποχής του Χαλκού, κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στο δάσος, στη Βρετανία.

Ο Τζον Σμιθ περπατούσε με το κουτάβι του στο Δάσος του Ντιν, κοντά στο Μπράιερλι, όταν παρατήρησε το αντικείμενο, το οποίο εκτιμάται ότι είναι ηλικίας άνω των 3.000 ετών, να προεξέχει ανάμεσα στις ρίζες ενός πεσμένου δέντρου.

Είπε ότι η κεφαλή του τσεκουριού από κράμα χαλκού «λάμπει με το πιο όμορφο πράσινο χρώμα» λόγω ενός στρώματος οξειδίου του χαλκού που είχε συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια χιλιετιών, καθώς το μέταλλο εκτέθηκε στο οξυγόνο και σε άλλα στοιχεία του εδάφους.

Η Cotswold Archaeology πιστεύει ότι χρονολογείται μεταξύ 1400-1275 π.Χ., καθιστώντας το περίπου 3.400 ετών.

Η ανακάλυψη της κεφαλής του τσεκουριού

Ο Σμιθ παρέδωσε το κομμάτι από το τσεκούρι στη Forestry England, που διαχειρίζεται το δάσος, για καταγραφή και διερεύνηση.

Είπε: «Ήξερα ότι ήταν παλιό λόγω της έντασης του πράσινου χρώματος, οπότε σκέφτηκα ότι έπρεπε να το βγάλω από εκεί, να το παραδώσω και να αφήσω και τους άλλους να το απολαύσουν».

Ο Σμιθ, που ζει στην περιοχή, είπε: «Απλώς αποφάσισα να πάω τον σκύλο για έναν ωραίο περίπατο σε ένα μέρος όπου δεν είχα πάει εδώ και πολύ καιρό.

«Ο σκύλος μου έτρεξε μακριά, ψάχνοντας εδώ και εκεί, οπότε πήγα να τον πιάσω και, καθώς κοίταξα κάτω στις ρίζες, είδα την κεφαλή του τσεκουριού – λάμπει με το πιο όμορφο πράσινο χρώμα».

«Ήταν απλώς σφηνωμένο σε μια από τις τρύπες, οπότε το έβγαλα και ιδού».

Η δημιουργία του εργαλείου

Η Λεόνι Ντόσον, δασοφύλακας της Forestry England, δήλωσε: «Είναι απίστευτο να σκέφτεται κανείς ότι εργαλεία όπως αυτό έχουν επιβιώσει για χιλιάδες χρόνια, κρυμμένα κάτω από τα πόδια μας».

«Ευρήματα όπως αυτά μας βοηθούν να συνδεθούμε με τους ανθρώπους που ζούσαν και εργάζονταν σε αυτά τα τοπία πολύ πριν από εμάς».

Το τσεκούρι θα φροντιστεί πλέον από το Dean Heritage Centre.

Η συντηρήτρια αντικειμένων Κέιλι Σπρινγκ εξήγησε: «Γνωστό ως τσεκούρι Palstave, είναι κατασκευασμένο από κράμα χαλκού, πιθανότατα μπρούντζο, ένα μείγμα χαλκού και κασσίτερου».

«Αυτό το εργαλείο αρχικά χυτεύτηκε σε καλούπια. Τα καλούπια της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού ήταν απλές κοίλες πέτρες, αλλά μέχρι τη Μέση Εποχή του Χαλκού, τα καλούπια δύο μερών επέτρεπαν πιο εξελιγμένα σχέδια όπως αυτό».

Με πληροφορίες από BBC

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΒΕΝΕΤΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Πολιτισμός / Μπιενάλε Βενετίας: Παραιτήθηκε η επιτροπή βραβείων μετά την ένταση για αποκλεισμό καλλιτεχνών

Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της κορυφαίας διοργάνωσης σύγχρονης τέχνης, η επιτροπή των βραβείων αποχώρησε – Αφορμή ο αποκλεισμός καλλιτεχνών από χώρες όπως το Ισραήλ και η Ρωσία από τις διακρίσεις
THE LIFO TEAM
Ένας Ρενουάρ, ένα πράσινο καπέλο με κεράσια και η επιστροφή ενός πίνακα στην Ισπανία

Πολιτισμός / Ένας Ρενουάρ, ένα πράσινο καπέλο με κεράσια και η επιστροφή ενός πίνακα στην Ισπανία

Το έργο Το καπέλο με τα κεράσια, που ο Ρενουάρ ζωγράφισε το 1884 και ανήκε κάποτε στη δούκισσα της Άλμπα, αγοράστηκε από Ισπανό συλλέκτη έναντι περίπου 8,7 εκατ. ευρώ και επέστρεψε στην Ισπανία μετά από χρόνια.
THE LIFO TEAM
«Εδώ είναι οι άνθρωποί μου»: Η Melanie C ξαναβρίσκει το κορίτσι που χόρευε πριν γίνει Sporty Spice

Πολιτισμός / «Εδώ είναι οι άνθρωποί μου»: Η Melanie C ξαναβρίσκει το κορίτσι που χόρευε πριν γίνει Sporty Spice

Λίγο πριν κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ Sweat, η Melanie C θυμάται τα rave χρόνια πριν από τις Spice Girls, την υστερία της παγκόσμιας φήμης, τα μπουκάλια που της πετούσαν στη σκηνή, το τηλεφώνημα της Madonna και το ραντεβού της με τον Anthony Kiedis.
THE LIFO TEAM
Ολλανδικό μουσείο βρήκε ρωμαϊκό φαλλό 20 εκατοστών σε ξεχασμένη συλλογή 16.000 κουτιών

Πολιτισμός / Ολλανδικό μουσείο βρήκε ρωμαϊκό φαλλό 20 εκατοστών σε ξεχασμένη συλλογή 16.000 κουτιών

Το Valkhof Museum στο Ναϊμέχεν εντόπισε ένα σπάνιο φαλλικό αντικείμενο από οστό, πιθανότατα ρωμαϊκής εποχής, μέσα σε τεράστια συλλογή αρχαιολογικών ευρημάτων που παρέμενε σε αποθήκες. Οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν συχνά φαλλικά σύμβολα ως φυλαχτά γονιμότητας και προστασίας
THE LIFO TEAM
Το Met Gala στην εποχή του Μπέζος: όταν το χρήμα της τεχνολογίας αγοράζει γούστο

Πολιτισμός / Το Met Gala έγινε Tech Gala: Όταν το κακό γούστο αγοράζει κύρος

Με τον Jeff Bezos και τη Lauren Sánchez Bezos σε ρόλο βασικών χρηματοδοτών και τιμητικών συμπροέδρων, και τα εισιτήρια να φτάνουν τα 100.000 δολάρια, το Met Gala του 2026 προκαλεί νέα συζήτηση για το αν η πιο ισχυρή βραδιά της μόδας μετατρέπεται σε σκηνή επιρροής για τη Silicon Valley
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ο διάβολος τελικά δεν φορά Prada: Τι αποκαλύπτει η ενδυματολόγος του Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Πολιτισμός / Ο διάβολος τελικά δεν φορά Prada: Τι αποκαλύπτει η ενδυματολόγος του Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Η Μόλι Ρότζερς, ενδυματολόγος του σίκουελ «Ο Διάβολος Φοράει Prada», αποκαλύπτει ότι η Μιράντα Πρίστλεϊ δεν φοράει σχεδόν καθόλου Prada, ούτε στη νέα ταινία ούτε στην αρχική.
THE LIFO TEAM
Ο Κρίστοφερ Νόλαν λέει ότι η Οδύσσεια δεν θα είναι μεγαλύτερη από το Oppenheimer

Πολιτισμός / Ο Κρίστοφερ Νόλαν λέει ότι η Οδύσσεια δεν θα είναι μεγαλύτερη από το Oppenheimer

Ο Κρίστοφερ Νόλαν επιβεβαίωσε ότι η νέα του ταινία, βασισμένη στο έπος του Ομήρου, θα έχει διάρκεια μικρότερη από τις τρεις ώρες του Oppenheimer. Ο σκηνοθέτης μίλησε για την «τεράστια πίεση» της διασκευής, ενώ η Οδύσσεια γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, με τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα.
THE LIFO TEAM
Είναι αυτό το νέο έργο του Banksy; Το μυστηριώδες γλυπτό που εμφανίστηκε στο Λονδίνο

Πολιτισμός / Είναι αυτό το νέο έργο του Banksy; Το μυστηριώδες γλυπτό που εμφανίστηκε στο Λονδίνο

Ένα γλυπτό στο Waterloo Place, με μια φιγούρα που προχωρά τυφλωμένη από μια τεράστια σημαία, εμφανίστηκε με το όνομα “Banksy” στη βάση του. Ο καλλιτέχνης δεν έχει επιβεβαιώσει την πατρότητα, αλλά η εικόνα ήδη διαβάζεται ως σχόλιο για την εξουσία, τον εθνικισμό και την τυφλή πίστη στα σύμβολα
THE LIFO TEAM
 
 