Διαρροή υγραερίου: 5 σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσουμε

Η έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» με τραγικό απολογισμό τον θάνατο πέντε εργαζόμενων γυναικών, φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της προφύλαξης από την έκθεση σε διαρροές αερίων.

Τι πρέπει να κάνουμε, εάν υπάρχει πιθανότητα να έχουμε εκτεθεί σε χώρο, για παράδειγμα με διαρροή υγραερίου. Για αρχή, πρέπει να το ανρτιληφθούμε και να κινηθούμε άμεσα.

Οι διαρροές υγραερίου (LPG) αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια, καθώς μπορούν να οδηγήσουν σε εκρήξεις, πυρκαγιές ή ασφυξία. Σύμφωνα με οδηγίες και δημοσιεύματα από φορείς, όπως η Centers for Disease Control and Prevention, η Consumer Product Safety Commission και ευρωπαϊκές πυροσβεστικές αρχές, υπάρχουν ορισμένα προειδοποιητικά σημάδια που δεν πρέπει ποτέ να αγνοούνται.

Διαρροή υγραερίου: 5 σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Μυρωδιά «σάπιου αυγού» / αιθυλομερκαπτάνη

Το υγραέριο και το φυσικό αέριο είναι φυσικά άοσμα, αλλά για λόγους ασφαλείας προστίθεται αιθυλομερκαπτάνη ώστε να γίνεται αντιληπτό από τη μυρωδιά. Όταν υπάρχει διαρροή, συχνά μυρίζει σαν σάπια αυγά ή θειάφι.

Ήχος που μοιάζει με σφύριγμα

Ένας συριχτός ήχος κοντά σε σωλήνες ή συνδέσεις είναι ενδεικτικός διαρροής, αποτελεί σημάδι που περιγράφεται επανειλημμένα σε οδηγούς ασφαλείας για προειδοποίηση διαρροών.

Οπτικά σημάδια στη βλάστηση ή το περιβάλλον

Διαρροές υγραερίου μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα, ξερά ή αποχρωματισμένα φυτά κοντά σε δεξαμενές ή σωλήνες, ή ακόμη φυσικές ενδείξεις όπως υπερβολική υγρασία ή φυσαλίδες σε υδάτινες επιφάνειες.

Ανθρώπινα συμπτώματα (αδιαθεσία)

Ορισμένες πηγές αναφέρουν, ότι η εισπνοή υγραερίου μπορεί να προκαλέσει ζάλη, πονοκέφαλο και ναυτία, ειδικά όταν το αέριο αντικαθιστά το οξυγόνο σε κλειστούς χώρους.

Άλλα σημάδια κακής λειτουργίας εξοπλισμού

Αλλαγές στη συμπεριφορά της φλόγας σε συσκευές ή υπερβολική κατανάλωση υγραερίου μπορεί επίσης να υποδηλώνουν πρόβλημα, όπως αναφέρουν οδηγοί ασφαλείας για διαρροές που βασίζονται σε τεχνικές και πρακτικές συντήρησης.