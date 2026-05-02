Πώς οι κακές συνήθειες επηρεάζουν τα καλώδια φόρτισης;

Ο Michael Pecht «βασανίζει» καλώδια φόρτισης. Είναι ο ιδρυτής του Center for Advanced Life Cycle Engineering στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, ενός εργαστηρίου όπου εταιρείες τεχνολογίας στέλνουν συσκευές για να μάθουν γιατί χαλάνε. «Είμαστε σαν το νεκροτομείο», δηλώνει χαρακτηριστικά ο Pecht στο BBC.

Η ομάδα του έχει υποβάλει καλώδια USB σε ανείπωτα μαρτύρια: τα χτυπούν, τα τεντώνουν, τα συνδέουν πολλές φορές. Και σαν να μην έφτανε αυτή η ταλαιπωρία, βάζουν τα κατεστραμμένα καλώδια κάτω από ακτίνες Χ για να μελετήσουν τη φθορά.

Τελικά υπάρχει τέλειος τρόπος για να τυλίγεις ένα καλώδιο φόρτισης; «Απλώς δεν έχει σημασία», απαντά ο Pecht. «Δεν έχουμε δει ποτέ βλάβες από λάθος τύλιγμα», συμπληρώνει.

Επομένως, τι είναι αυτό που καταστρέφει τα καλώδια φόρτισης;

Η ανατομία του καλωδίου

«Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων σε αυτόν τον κόσμο: αυτοί που καταστρέφουν καλώδια και αυτοί που δεν το κάνουν», λέει ο Kyle Wiens, συνιδρυτής της iFixit, μιας εταιρείας βιωσιμότητας και δικαιωμάτων καταναλωτών που βοηθά τους ανθρώπους να επισκευάζουν τις δικές τους ηλεκτρονικές συσκευές. Είναι δύσκολο να το παραδεχτεί κανείς, αλλά νομίζω ότι ανήκω στην πρώτη κατηγορία.

«Όταν χαλάνε τα καλώδια, σχεδόν πάντα η βλάβη συμβαίνει εκεί όπου το καλώδιο ενώνεται με το βύσμα», εξηγεί ο Wiens.

Έτοιμοι για ένα μάθημα ανατομίας; Τα καλώδιά σας είναι γεμάτα με μικρά μεταλλικά σύρματα τυλιγμένα με μόνωση. Στην άλλη άκρη, καταλήγουν σε έναν σύνδεσμο με ένα βύσμα στο τέλος. Εκείνο το σημείο είναι όπου ξεκινούν τα προβλήματα. Έχει νόημα αν το σκεφτείς. Όταν χρησιμοποιείς ένα καλώδιο, ο σύνδεσμος λειτουργεί σαν άγκυρα και όλη η κάμψη συμβαίνει ακριβώς στο άκρο του καλωδίου.

Φανταστείτε ένα συνδετήρα. Αν τον λυγίζετε ξανά και ξανά στο ίδιο σημείο, τελικά σπάει. «Σε μικροσκοπικό επίπεδο, η κάμψη πέρα από το εύρος ελαστικότητας προκαλεί τη διάσπαση και την αναδιάταξη των δεσμών μεταξύ των ατόμων, καθώς αυτά αλλάζουν θέση», εξηγεί ο Robert Hyers, επικεφαλής του τμήματος Μηχανολογίας και Μηχανικής Υλικών στο Worcester Polytechnic Institute των ΗΠΑ.

«Προκύπτει αυτή η συσσώρευση ελαττωμάτων που ονομάζονται μετατοπίσεις, όπου τα άτομα δεν ευθυγραμμίζονται, όπως οι ζάρες σε ένα χαλί.» Οι υπερβολικές μετατοπίσεις σκληραίνουν το μέταλλο, στη συνέχεια σπάει και ο συνδετήρας σας καταστρέφεται. Τα μεταλλικά σύρματα μέσα σε ένα καλώδιο λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.

«Ένα πράγμα που κάνουν πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου και εμού μερικές φορές όταν είμαι τεμπέλης, είναι απλώς να τραβούν το μακρύ μέρος του καλωδίου για να το αποσυνδέσουν», λέει ο Pecht. «Αυτό προκαλεί επιπλέον καταπόνηση στο σημείο που δεν θα υπήρχε αν απλώς τραβούσες τον ίδιο τον σύνδεσμο.»

Μια βασική πηγή προβλημάτων είναι τα καλώδια που είναι πολύ κοντά για τη συγκεκριμένη χρήση, λέει ο Hyers. Αν τεντώνετε το καλώδιο για να φτάσει στην πρίζα, το καταστρέφετε. Ή, αν βρίσκεστε ξαπλωμένοι στο κρεβάτι (ή οπουδήποτε αλλού) με το τηλέφωνό σας συνδεδεμένο και τραβάτε το βύσμα υπό απότομη γωνία για να συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε, τότε αποζητάτε μπελάδες.

«Κάτι άλλο που βλέπουμε να κάνουν οι άνθρωποι είναι να βάζουν το τηλέφωνο στην υποδοχή για ποτήρια στο αυτοκίνητο αφού το συνδέσουν», λέει ο Wiens. «Έτσι, το τηλέφωνο κάθεται πάνω στο καλώδιο και όλη η πίεση του βάρους του, μαζί με τις αναπηδήσεις κατά την οδήγηση, ασκείται σε εκείνο το σημείο.» Σταματήστε το. Είναι απλώς σκληρό.

Με πληροφορίες από BBC