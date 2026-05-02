Γιατί η Γενιά Χ είναι στην πλευρά των «ηττημένων»;

Τα μέλη της Γενιάς Ζ, που γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2012, λένε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέστρεψαν την παιδική τους ηλικία. Οι Μιλένιαλ, που γεννήθηκαν μεταξύ 1981 και 1996, παραπονιούνται ότι δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτι. Οι Baby-boomers, που γεννήθηκαν μεταξύ 1946 και 1964, κάνο λόγο για ανησυχείς σχετικά με μια αβέβαιη συνταξιοδότηση.

Πολλοί, όμως, ξεχνούν τη Γενιά Χ, η οποία αποτελείται από όσους γεννήθηκαν μεταξύ 1965 και 1980.

Σύμφωνα με τις αναζητήσεις στο Google, ο κόσμος ενδιαφέρεται λιγότερο από το μισό για τη Γενιά Χ σε σύγκριση με τους Μιλένιαλ, τη Γενιά Ζ ή τους Baby-boomers.

Υπάρχουν λίγα podcast ή memes για τη Γενιά Χ. Εκτός από το «Generation X: Tales for an Accelerated Culture» του Ντάγκλας Κούπλαντ, ένα μυθιστόρημα που εκδόθηκε το 1991 και έκανε δημοφιλή το όνομα, υπάρχουν λίγα βιβλία που αναφέρονται σε αυτή την ομάδα.

Στη Βρετανία, τα μέλη της Γενιάς Χ είναι λιγότερο πιθανό από τα μέλη οποιασδήποτε άλλης ηλικιακής ομάδας να γνωρίζουν τη γενιά στην οποία ανήκουν.

Η Γενιά Χ μπορεί να μην έχει θέση στη συλλογική φαντασία, αλλά τα μέλη της πραγματικά υποφέρουν. Αυτό ισχύει τόσο επειδή βρίσκονται σε μια δύσκολη ηλικία, όσο και επειδή η ίδια η γενιά είναι «καταραμένη».

Η αδικημένη Γενιά Χ

Μια πρόσφατη δημοσκόπηση της Ipsos σε 30 χώρες αποκαλύπτει ότι το 31% των μελών της Γενιάς Χ δηλώνουν ότι είναι «όχι και πολύ ευτυχισμένοι» ή «καθόλου ευτυχισμένοι», το υψηλότερο ποσοστό από οποιαδήποτε άλλη γενιά. Ο Ντέιβιντ Μπλαντσφλάουερ του Dartmouth College διαπιστώνει ότι όλα τα είδη των δυσάρεστων συναισθημάτων, από τη δυστυχία έως το άγχος και την απόγνωση, κορυφώνονται γύρω στα 50. Αυτό συνάδει με τη θεωρία της «καμπύλης U της ζωής», η οποία υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι όταν είναι νέοι και ηλικιωμένοι, αλλά δυστυχισμένοι στη μέση ηλικία. Οι Baby-boomers το πέρασαν και σύντομα θα το περάσουν και οι Μιλένιαλ.

Η καμπύλη U υπάρχει εν μέρει επειδή τα χρόνια προβλήματα υγείας αρχίζουν να εμφανίζονται στη μέση ηλικία. Οι άνθρωποι συνειδητοποιούν επίσης ότι δεν θα επιτύχουν όλα όσα είχαν ελπίσει στην καριέρα τους. Επιπλέον, οι άνθρωποι της Γενιάς Χ συχνά πρέπει να φροντίζουν τόσο τα παιδιά τους όσο και τους γονείς τους. Στην Αμερική αφιερώνουν το 5% των δαπανών τους στη φροντίδα ατόμων κάτω των 18 ή άνω των 65 ετών, έναντι μόλις 2% για τους Baby-boomers. Στην Ιταλία, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 18 έως 34 ετών που ζουν με τους γονείς τους έχει αυξηθεί από 61% σε 68% τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Στην Ισπανία, η αύξηση είναι ακόμη πιο δραματική. Σε ποια γενιά ανήκουν πολλοί από αυτούς τους γονείς; Στη Γενιά Χ.

Πουθενά αλλού η ζωή δεν έχει τόσο έντονα το σχήμα του γράμματος U όσο στο Σαν Φρανσίσκο. Οι ιδεαλιστές νέοι της πόλης πιστεύουν ότι θα ιδρύσουν την επόμενη μεγάλη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και είναι διατεθειμένοι να ανεχθούν το υψηλό κόστος ζωής και την εγκληματικότητα. Οι επιτυχημένοι της γενιάς των Baby-boomers, ζουν σε τεράστια σπίτια στο Pacific Heights και κατέχουν θέσεις στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών. Η Γενιά Χ, που βρίσκεται στη μέση, δεν έχει ούτε τον ιδεαλισμό ούτε τις άνετες θέσεις εργασίας. Μόνο το 37% είναι ευχαριστημένο με τη ζωή στο Σαν Φρανσίσκο, σε σύγκριση με το 63% της Γενιάς Ζ, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του 2022 από την τοπική εφημερίδα San Francisco Standard.

Μία αργή οικονομική πρόοδος

Αν και η Γενιά Χ θα ξεφύγει με τον καιρό από την καμπή, θα παραμείνει «ηττημένη» από άλλες απόψεις. Η Γενιά Χ κερδίζει πράγματι περισσότερα μετά τον πληθωρισμό από τις προηγούμενες γενιές —η συνέχιση μιας μακράς ιστορικής τάσης, από την οποία επωφελούνται και οι Μιλένιαλ και η Γενιά Ζ. Όμως η πρόοδός της ήταν αργή. Μια πρόσφατη μελέτη του Κέβιν Κόρινθ από το American Enterprise Institute, ένα think-tank, και του Τζεφ Λάριμορ από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αξιολογεί τα εισοδήματα των αμερικανικών νοικοκυριών ανά γενιά, αφού ληφθούν υπόψη οι φόροι, οι κρατικές μεταβιβάσεις και ο πληθωρισμός. Από την ηλικία των 36 έως 40 ετών, τα πραγματικά εισοδήματα των νοικοκυριών της Γενιάς Χ ήταν μόνο 16% υψηλότερα από αυτά της προηγούμενης γενιάς στην ίδια ηλικία, η μικρότερη βελτίωση από οποιαδήποτε άλλη ομάδα.

Ίσως αυτή η χαμηλή αύξηση των εισοδημάτων να αποτελεί συνέπεια ενός στερεότυπου που έχει επιβεβαιωθεί από μια σειρά ψυχολογικών μελετών: τα μέλη της Γενιάς Χ διστάζουν να γίνουν «ρομπότ» των εταιρειών, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και στην αυτονομία.

Δεν είναι τυχαίο ότι το 1999, όταν τα μέλη της Γενιάς Χ βρισκόταν στην ακμή της ζωής τους, προβλήθηκαν δύο εξαιρετικά επιτυχημένες ταινίες στις οποίες οι πρωταγωνιστές απελευθερώνονταν από τα δεσμά της καθημερινής ζωής. Στην ταινία «The Matrix», ο Τόμας Άντερσον, ένας προγραμματιστής υπολογιστών, ανακαλύπτει ότι ο κόσμος είναι μια ψευδαίσθηση που προσομοιώνεται από έξυπνες μηχανές. Στην ταινία «Fight Club», ένας υπάλληλος γραφείου γίνεται μέλος μιας μυστικής κοινωνίας, τα μέλη της οποίας χτυπούν άγρια ο ένας τον άλλον. Όλα αυτά είναι φυσικά πολύ συναρπαστικά, αλλά δεν συμβάλλουν καθόλου σε μια σταθερή καριέρα.

Τι ισχύει με τα εισοδήματα;

Για να είμαστε δίκαιοι, η Γενιά Χ αντιμετώπισε δύσκολες συνθήκες. Τα εισοδήματα των ανθρώπων συνήθως αυξάνονται γρήγορα στα 30 και στα 40 τους, καθώς αναλαμβάνουν διευθυντικές θέσεις. Δυστυχώς για τη Γενιά Χ, όταν βρισκόταν σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, οι αγορές εργασίας ήταν αδύναμες, μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-09.

Το 2011, για παράδειγμα, τα μέσα ονομαστικά εισοδήματα των Βρετανών στην ηλικία των 30 ετών αυξήθηκαν μόλις κατά 1,1%. Η αύξηση των εισοδημάτων στην Ιταλία, η οποία επλήγη σοβαρά από την κρίση του ευρώ, ήταν εξίσου χαμηλή. Και στον Καναδά, από το 2011 έως το 2017, τα πραγματικά μέσα εισοδήματα των ατόμων ηλικίας 35 έως 44 ετών δεν αυξήθηκαν καθόλου.

Η Γενιά Χ δεν κατάφερε επίσης να συσσωρεύσει πλούτο. Κατά τη δεκαετία του 1980, όταν πολλοί από τη Γενιά των Baby-boomers ήταν στα τριάντα τους, οι παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές τετραπλασιάστηκαν. Η γενιά των Μιλένιαλ, που σήμερα είναι στα τριάντα τους, έχει απολαύσει μέχρι στιγμής ισχυρές αποδόσεις στις αγορές. Όμως, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, όταν η Γενιά Χ ήλπιζε να αποκομίσει κέρδη, οι αγορές σημείωσαν ελαφρά πτώση. Αυτή η περίοδος ήταν μια χαμένη δεκαετία για τις αμερικανικές μετοχές ειδικότερα, καθώς ακολούθησε τη φούσκα των dotcom και έληξε με την οικονομική κρίση.

Προβλήματα στην ιδιοκτησία στέγης

Τι γίνεται με την ιδιοκτησία κατοικίας, το απόλυτο σύμβολο της διαγενεακής αδικίας; Η συμβατική αφήγηση αντιπαραβάλλει τους Μιλένιαλ που ζουν μόνιμα σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα με τους Baby Boomers που απολαμβάνουν έξι επιπλέον υπνοδωμάτια. Ωστόσο, τα στοιχεία για την ιδιοκτησία κατοικιών στις ΗΠΑ, που παρέχονται από τη Βικτόρια Γκρέγκορι του υποκαταστήματος της Fed στο Σαιντ Λούις, ανατρέπουν αυτή την άποψη. Στην πραγματικότητα, η μεγάλη πτώση στα ποσοστά ιδιοκτησίας κατοικιών συνέβη από τη γενιά των Baby-boomers στη Γενιά Χ. Ξεκινώντας στα τέλη της δεκαετίας των 30 και στις αρχές της δεκαετίας των 40, τα μέλη της Γενιάς Χ μιας συγκεκριμένης ηλικίας είχαν παρόμοιες πιθανότητες να αποκτήσουν ιδιοκτησία με τους Μιλένιαλ.

Η αποστροφή προς την ιδιοκτησία σπιτιού αποτελεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιλογή. Αλλά, και πάλι, οι περιστάσεις είναι πιθανώς ένας σημαντικότερος παράγοντας.

Από τα τέλη της δεκαετίας των 30 έως τις αρχές της δεκαετίας των 40, την εποχή που πολλοί άνθρωποι μπαίνουν για πρώτη φορά στην αγορά ακινήτων, η Γενιά Χ υπέφερε από τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Έγινε δύσκολο να πάρει κανείς στεγαστικό δάνειο. Μερικοί από εκείνους που είχαν ήδη δάνειο έχασαν το σπίτι τους λόγω κατάσχεσης και επέστρεψαν στην ενοικίαση.

Λιγότερος πλούτος

Οι συγκεντρωτικές στατιστικές αποτυπώνουν όλες αυτές τις τάσεις. Ο Τζέρεμι Χόρπενταλ του Πανεπιστημίου του Κεντρικής Αρκάνσας παρακολουθεί τον μέσο πλούτο ανά γενιά, χρησιμοποιώντας δεδομένα που παράγει η Fed. Διαπιστώνει ότι, στα 31 τους, η γενιά των Μιλένιαλ και η Γενιά Ζ έχουν περίπου διπλάσιο πλούτο από αυτόν που είχε ο μέσος της Γενιάς Χ στην ίδια ηλικία.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα έρευνας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, βρίσκουμε ενδείξεις για παρόμοιες τάσεις στην Ευρώπη. Από το 2010 έως το 2021, οι Μιλένιαλ στην ευρωζώνη τριπλασίασαν την ονομαστική καθαρή αξία τους, έναντι λιγότερο από διπλασιασμού για τη Γενιά Χ.

Η θέση των μελών της Γενιάς Χ ενδέχεται να μην βελτιωθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Μπορεί να είναι οι πρώτοι που θα υποστούν τις συνέπειες των διαλυμένων συνταξιοδοτικών συστημάτων. Το ταμείο κοινωνικής ασφάλισης των ΗΠΑ προβλέπεται να εξαντληθεί έως το 2033 — ακριβώς όταν τα μέλη της Γενιάς Χ αρχίζουν να συνταξιοδοτούνται — πράγμα που σημαίνει ότι οι παροχές θα μειωθούν κατά 20-25%, εκτός αν αναλάβει δράση το Κογκρέσο.

Με πληροφορίες από Economist