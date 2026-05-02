ΗΠΑ: Τα λείψανα ασυρματιστή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ταυτοποιήθηκαν 80 χρόνια μετά τον θάνατό του

Ένας ασυρματιστής του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, του οποίου το αεροσκάφος περιπολίας συνετρίβη κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ταυτοποιήθηκε πάνω από 80 χρόνια μετά το θάνατό του, όπως ανακοίνωσαν στρατιωτικοί αξιωματούχοι την Πέμπτη.

Ο ασυρματιστής 2ης τάξης της Αεροπορίας του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, Robert L. Cyr Jr., κατατάχθηκε σε ηλικία 17 ετών και πραγματοποίησε πτήσεις περιπολίας στον Ειρηνικό, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Υπηρεσίας Εντοπισμού Αιχμαλώτων Πολέμου και Αγνοουμένων (DPAA).

Κατά τη διάρκεια της άδειας του, ένα χρόνο μετά την κατάταξή του, δήλωσε σε μια τοπική εφημερίδα ότι είχε πετάξει περίπου 112.000 μίλια σε πτήσεις περιπολίας.

Ο Cyr είπε ότι είχε πετάξει πάνω από περιοχές μάχης στον Νότιο Ειρηνικό.

Η ιστορία του νεαρού ασυρματιστή στις ΗΠΑ

«Η συνήθης αποστολή μας είναι να εντοπίζουμε τη θέση, την πορεία και πιθανώς τον στόχο του εχθρού, και στη συνέχεια να αποχωρούμε από εκεί, αν είναι δυνατόν», δήλωσε ο Cyr στην εφημερίδα, σύμφωνα με ένα απόσπασμα που μοιράστηκε η DPAA. Τα μέλη της περιπολίας διέσωσαν επίσης άλλους πιλότους που είχαν αναγκαστεί να προσγειωθούν, είπε, σημειώνοντας ότι «οι ντόπιοι είναι φιλικοί» και βοηθούσαν να κρύψουν τις αμερικανικές δυνάμεις από τις ιαπωνικές δυνάμεις.

Το 1944, ο Cyr τοποθετήθηκε στο 91ο Σμήνος Περιπολίας του Ναυτικού, ανέφερε η DPAA. Στις 22 Ιανουαρίου, ο 19χρονος και οκτώ άλλα μέλη του πληρώματος επέβαιναν σε ένα υδροπλάνο PBY-5 Catalina που συνετρίβη κατά την απογείωση κοντά στη σημερινή Δημοκρατία του Βανουάτου, στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό.

Τρία μέλη του πληρώματος επέζησαν της συντριβής. Τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους και τα λείψανά τους εντοπίστηκαν τις επόμενες ημέρες. Δύο αεροπόροι, μεταξύ των οποίων και ο Cyr, δεν ανασύρθηκαν, και ο ίδιος καταχωρήθηκε ως αγνοούμενος.

Το όνομα του Cyr καταγράφηκε στις Πλάκες των Αγνοουμένων στο Εθνικό Μνημειακό Νεκροταφείο του Ειρηνικού στην Χονολουλού της Χαβάης. Σύμφωνα με τοπικές εφημερίδες, ο Cyr άφησε πίσω τους γονείς και την αδελφή του.

Η υπόθεση του Cyr παρέμεινε στάσιμη για δεκαετίες.

Φωτ.: Defense POW/MIA Accounting Agency/CBS News

Ο εντοπισμός των λειψάνων του στρατιώτη

Τον Ιούλιο του 2022, ερευνητές και δύτες από τον οργανισμό υποβρύχιας αρχαιολογίας Sealark Exploration εντόπισαν και εξερεύνησαν τον τόπο του ναυαγίου για λογαριασμό της DPAA. Περαιτέρω ανασκαφές από τον συνεργάτη της DPAA, Cosmos Archaeology, διεξήχθησαν το 2024 και το 2025. Οι τρεις αποστολές οδήγησαν στην καταγραφή του χώρου και στην ανάκτηση πιθανών αποδεικτικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων πιθανών ανθρώπινων λειψάνων, ανέφερε η DPAA.

Τα λείψανα αυτά, καθώς και πιθανά θραύσματα οστών που βρέθηκαν στον χώρο, μελετήθηκαν από την DPAA. Το υλικό υποβλήθηκε σε ανθρωπολογική μελέτη και ανάλυση DNA. Μελετήθηκαν επίσης υλικά και άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

Στις 5 Νοεμβρίου 2025, η DPAA ταυτοποίησε τα λείψανα ως αυτά του Cyr. Η οικογένειά του ενημερώθηκε πρόσφατα αναλυτικά για την ταυτοποίησή του, γεγονός που επέτρεψε στην υπηρεσία να κοινοποιήσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία.

Τώρα που ο Cyr έχει ταυτοποιηθεί, θα ταφεί με πλήρεις στρατιωτικές τιμές στο Κλιαργουότερ της Φλόριντα.

Σε μια ηλεκτρονική νεκρολογία για τον Cyr αναφέρεται ότι η οικογένειά του είναι επίσης θαμμένη στο Κλιαργουότερ. Οι γονείς και η αδελφή του, καθώς και οι ανιψιοί του, πέθαναν πριν να ταυτοποιηθεί, αλλά εν ζωή είναι μια ανιψιά και δεκάδες άλλοι συγγενείς.

Με πληροφορίες από CBS News