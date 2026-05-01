Ουγγαρία: Ο Πέτερ Μαγιάρ θέλει να διορίσει υπουργό Δικαιοσύνης τον κουνιάδο του

Ο Πέτερ Μαγιάρ, ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, υπερασπίστηκε την απόφασή του να διορίσει τον κουνιάδο του, Márton Melléthei-Barna, στη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης.

Η επιλογή του έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, κυρίως από στελέχη του πλέον αντιπολιτευόμενου κόμματος, Fidesz, το οποίο έχασε την εξουσία όταν το κόμμα Tisza του Μαγιάρ επικράτησε με σαρωτική νίκη στις βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου.

«Πρέπει να επαναφέρουμε τη χώρα μας σε τροχιά, να εξασφαλίσουμε ευρωπαϊκά κονδύλια, να επανεκκινήσουμε την οικονομία και να βελτιώσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες», δήλωσε ο Μαγιάρ σε βίντεο περίπου έξι λεπτών που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Παράλληλα, να επουλώσουμε τα τραύματα των τελευταίων δεκαετιών, να επανενώσουμε το ουγγρικό έθνος και, φυσικά, να αποδώσουμε δικαιοσύνη για τα εγκλήματα του προηγούμενου καθεστώτος».

Ünnepi üzenet a magyar nemzethez 22 évvel Magyarország uniós csatlakozása után a TISZA-kormány működési elveiről. pic.twitter.com/omIjhDnPOl — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) May 1, 2026

Ο διορισμός του Melléthei-Barna ανακοινώθηκε ως ένας από τους τελευταίους στη νέα κυβέρνηση, μαζί με εκείνον του Gábor Pósfai για το υπουργείο Εσωτερικών. Ο Melléthei-Barna είναι δικηγόρος και συμφοιτητής του Μαγιάρ, ενώ συγκαταλέγεται στα δέκα ιδρυτικά μέλη του κόμματος Tisza από το 2020 και έχει διατελέσει νομικός διευθυντής του.

Έχει επίσης αναλάβει διάφορες θέσεις εντός του κόμματος που απαιτούσαν νομική εξειδίκευση.

«Η εγχώρια και διεθνής πορεία του μελλοντικού υπουργού Δικαιοσύνης, η ποιότητα της δουλειάς του και το όραμά του είναι αδιαμφισβήτητα», ανέφερε ο Μαγιάρ.

«Από την αρχή συμμετείχε στην προσπάθεια για αλλαγή καθεστώτος, διαμορφώνοντας και προωθώντας το πρόγραμμα και τη λειτουργία μας… Πολύ αργότερα εντάχθηκε στην οικογένειά μου, με το να παντρευτεί την αδελφή μου. Για τον λόγο αυτό θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό το έργο του να είναι απολύτως δημόσιο και όλες οι αποφάσεις του διαφανείς».

Ο Melléthei-Barna είναι παντρεμένος με την αδελφή του Μαγιάρ, Anna Ilona, γεγονός που, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος, «δημιούργησε ένα σοβαρό δίλημμα».

Αναγνώρισε επίσης ότι οι ανησυχίες για οικογενειακή σχέση εντός της κυβέρνησης είναι «κατανοητές» και ανακοίνωσε ότι η αδελφή του θα τεθεί σε αναστολή από το δικαστικό σώμα, όπου υπηρετούσε ως δικαστής.

Με πληροφορίες από euronews.com

