Νέοι κανόνες στην Ευρώπη για την προστασία σκύλων και γατών - Τι προβλέπουν

Η πρόταση εγκρίθηκε με 558 ψήφους υπέρ, 35 κατά και 52 αποχές

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε το «πράσινο φως» στους πρώτους ενιαίους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία σκύλων και γατών, εγκρίνοντας νομοσχέδιο που στοχεύει στον περιορισμό των κακοποιητικών πρακτικών και στην ενίσχυση της ευζωίας των ζώων.

Η πρόταση εγκρίθηκε με 558 ψήφους υπέρ, 35 κατά και 52 αποχές και αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για την εκτροφή, τη στέγαση, την ιχνηλασιμότητα, τις εισαγωγές και τη διαχείριση κατοικιδίων.

Ευρώπη: Υποχρεωτικό το μικροτσίπ και καταγραφή για σκύλους και γάτες

Η νέα νομοθεσία προβλέπει ότι όλοι οι σκύλοι και οι γάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και αυτά που ανήκουν σε ιδιώτες, θα πρέπει να φέρουν μικροτσίπ και να είναι καταγεγραμμένα σε διαλειτουργικές εθνικές βάσεις δεδομένων.

Πωλητές, εκτροφείς και καταφύγια θα έχουν περιθώριο τεσσάρων ετών για να συμμορφωθούν μετά την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας.

Για τους ιδιοκτήτες που δεν εμπορεύονται ζώα, η υποχρέωση θα εφαρμοστεί μετά από 10 χρόνια για τους σκύλους και 15 χρόνια για τις γάτες.

Απαγόρευση επικίνδυνων πρακτικών εκτροφής στην Ευρώπη

Η νομοθεσία απαγορεύει την αναπαραγωγή μεταξύ συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού, όπως γονέων με απογόνους, παππούδων με εγγόνια ή μεταξύ αδελφών.

Επίσης, απαγορεύεται η εκτροφή ζώων με υπερβολικά χαρακτηριστικά που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους.

Παράλληλα, τίθεται τέλος σε πρακτικές ακρωτηριασμού για λόγους επίδειξης ή διαγωνισμών, ενώ απαγορεύεται και το δέσιμο ζώων (εκτός ιατρικής ανάγκης), καθώς και η χρήση πνιχτών ή καρφωτών περιλαιμίων χωρίς μηχανισμούς ασφαλείας.

Για να περιοριστούν τα «παραθυράκια» που επιτρέπουν την είσοδο ζώων ως μη εμπορικών και στη συνέχεια την πώλησή τους, η νομοθεσία καλύπτει πλέον τόσο τις εμπορικές όσο και τις μη εμπορικές μετακινήσεις.

Σκύλοι και γάτες που εισάγονται από χώρες εκτός ΕΕ για πώληση θα πρέπει να έχουν μικροτσίπ πριν από την είσοδό τους και να καταγράφονται σε εθνική βάση δεδομένων.

Επιπλέον, ιδιοκτήτες που ταξιδεύουν προς την ΕΕ θα πρέπει να καταχωρούν το ζώο τους τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την άφιξη, εκτός αν είναι ήδη καταγεγραμμένο σε χώρα της Ένωσης.

Η νομοθεσία θα πρέπει πλέον να εγκριθεί και από το Συμβούλιο της ΕΕ για να τεθεί σε ισχύ.

Με πληροφορίες από Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

