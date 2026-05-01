Σιγκαπούρη: 18χρονος Γάλλος κινδυνεύει με φυλάκιση επειδή έγλειψε καλαμάκι σε αυτόματο πωλητή

Η εταιρεία που διαχειρίζεται τον αυτόματο πωλητή κατέθεσε καταγγελία και προχώρησε σε απολύμανση του μηχανήματος

The LiFO team
The LiFO team
Καρέ από το βίντεο στο οποίο ο 18χρονος γλείφει το καλαμάκι / Φωτ.: Χ
Ένας 18χρονος Γάλλος κατηγορείται στη Σιγκαπούρη ότι προκάλεσε φθορά και διατάραξε τη δημόσια τάξη, αφού ανάρτησε βίντεο στο οποίο φαίνεται να γλείφει καλαμάκι από αυτόματο πωλητή χυμού και στη συνέχεια να το τοποθετεί ξανά στη θέση του.

Ο Ντιντιέ Γκασπάρ Οουέν Μαξιμιλιέν οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης στις 24 Απριλίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δηλώσει ενοχή. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις 12 Μαρτίου σε εμπορικό κέντρο και το βίντεο διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το δικαστήριο του επέτρεψε να ταξιδέψει τον Μάιο στη Μανίλα για σχολική εκδρομή που σχετίζεται με την αποφοίτησή του, ενώ αναμένεται να επιστρέψει στο δικαστήριο στις 29 Μαΐου.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται τον αυτόματο πωλητή κατέθεσε καταγγελία και προχώρησε σε απολύμανση του μηχανήματος, αντικαθιστώντας και τα 500 καλαμάκια. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε αλλαγές, με καλαμάκια σε ατομική συσκευασία και θήκες που ανοίγουν μόνο αφού ολοκληρωθεί η αγορά.

Η υπόθεση αναδεικνύει το αυστηρό πλαίσιο που ισχύει στη Σιγκαπούρη για τη δημόσια συμπεριφορά και την καθαριότητα, όπου παραβάσεις όπως η ρίψη σκουπιδιών, τα γκράφιτι και οι βανδαλισμοί επισύρουν αυστηρές ποινές.

Με πληροφορίες από Guardian

Η Σιγκαπούρη ανησυχεί για την αύξηση της χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων με ναρκωτικά - Τι συμβαίνει και τι είναι η ετομιδάτη;

Διεθνή / Η Σιγκαπούρη ανησυχεί για την αύξηση της χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων με ναρκωτικά - Τι συμβαίνει και τι είναι η ετομιδάτη;

Το άτμισμα έχει απαγορευτεί από το 2018, αλλά τώρα οι αρχές παρατηρούν αύξηση στη χρήση του από νέους - Αυστηρότερα πρόστιμα και μεγαλύτερες ποινές φυλάκισης από την Δευτέρα
