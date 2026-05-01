ΗΠΑ: Πέντε νεκροί σε αεροπορικό δυστύχημα στο Τέξας

Πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά από συντριβή μικρού αεροπλάνου στο Τέξας το βράδυ της Πέμπτης.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν για την πτώση αεροσκάφους κοντά στην πόλη Wimberley γύρω στις 11:05 μ.μ. την Πέμπτη το βράδυ, δήλωσε ο δικαστής του Hays County, Ruben Becerra.

Το αεροσκάφος Cessna 421C μετέφερε πέντε άτομα τη στιγμή της συντριβής και όλοι σκοτώθηκαν στο ατύχημα, σύμφωνα με τις αρχές. Η ταυτότητα των θυμάτων δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Five people were killed after a small plane crashed Thursday night in Wimberley, Texas, according to a county official.



Hays County Judge Ruben Becerra said the aircraft — a Cessna 421C — went down around 11 p.m. while traveling at a high rate of speed.

«Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι το αεροσκάφος ταξίδευε με μεγάλη ταχύτητα τη στιγμή της πρόσκρουσης. Με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα, δεν υπάρχουν ενδείξεις για σύγκρουση εν πτήσει. Ένα δεύτερο αεροσκάφος που πετούσε στην περιοχή προσγειώθηκε με ασφάλεια στο New Braunfels», ανέφερε ο Becerra στο Facebook.

Ο Becerra πρόσθεσε ότι η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) και η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) έχουν ενημερωθεί για το ατύχημα και διεξάγουν την έρευνα.

Με πληροφορίες από Newsweek