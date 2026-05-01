ΗΠΑ: Πέντε νεκροί σε αεροπορικό δυστύχημα στο Τέξας

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για σύγκρουση την ώρα της πτήσης

The LiFO team
Σκάφος του ίδιου τύπου με αυτό που ενεπλάκη στο αεροπορικό δυστύχημα. Φωτ. αρχείου: Wikipedia/FlugKerl2
Πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά από συντριβή μικρού αεροπλάνου στο Τέξας το βράδυ της Πέμπτης.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν για την πτώση αεροσκάφους κοντά στην πόλη Wimberley γύρω στις 11:05 μ.μ. την Πέμπτη το βράδυ, δήλωσε ο δικαστής του Hays County, Ruben Becerra.

Πέντε νεκροί από το αεροπορικό δυστύχημα στο Τέξας

Το αεροσκάφος Cessna 421C μετέφερε πέντε άτομα τη στιγμή της συντριβής και όλοι σκοτώθηκαν στο ατύχημα, σύμφωνα με τις αρχές. Η ταυτότητα των θυμάτων δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

«Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι το αεροσκάφος ταξίδευε με μεγάλη ταχύτητα τη στιγμή της πρόσκρουσης. Με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα, δεν υπάρχουν ενδείξεις για σύγκρουση εν πτήσει. Ένα δεύτερο αεροσκάφος που πετούσε στην περιοχή προσγειώθηκε με ασφάλεια στο New Braunfels», ανέφερε ο Becerra στο Facebook.

Ο Becerra πρόσθεσε ότι η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) και η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) έχουν ενημερωθεί για το ατύχημα και διεξάγουν την έρευνα.

Με πληροφορίες από Newsweek

