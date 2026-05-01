Κωνσταντινούπολη: Εκατοντάδες συλλήψεις στις συγκεντρώσεις για την Πρωτομαγιά

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού για να διαλύσει το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί

Φωτ.: Welt/X
Επεισόδια σημειώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Η αστυνομία προχώρησε σε εκτεταμένες επιχειρήσεις καταστολής και δεκάδες συλλήψεις.

Ένταση στις συγκεντρώσεις για την Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη

Διαδηλωτές επιχείρησαν να προσεγγίσουν την Πλατεία Ταξίμ, η οποία παραμένει απαγορευμένη για συγκεντρώσεις εδώ και δεκαετίες, αποτελώντας ωστόσο διαχρονικά σημείο-σύμβολο για το εργατικό κίνημα.

Κεντρικό σύνθημα των συγκεντρωμένων ήταν το «Ταξίμ παντού, αντίσταση παντού», υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδουν οι διαδηλωτές στην πρόσβαση στην πλατεία.

Οι Αρχές είχαν θέσει σε εφαρμογή δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, αποκλείοντας πλήρως την περιοχή γύρω από την Ταξίμ, αλλά και άλλα κομβικά σημεία της πόλης. Ο κεντρικότερος σταθμός του μετρό της Κωνσταντινούπολης, εκείνος της Πλατείας Ταξίμ, παρέμενε κλειστός από τις 27 Απριλίου.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού για τη διάλυση των συγκεντρωμένων, προχωρώντας, σε περίπου 400 συλλήψεις μέχρι το μεσημέρι, σύμφωνα με τον «Συνδικάτο Σύγχρονων Δικηγόρων» (CHD) της Τουρκίας.

Την ίδια ώρα, μικρότερες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε άλλα σημεία της πόλης.

Η κατάσταση στην Κωνσταντινούπολη παραμένει τεταμένη, με τις Αρχές να διατηρούν ισχυρή παρουσία στους δρόμους και τους διαδηλωτές να επιμένουν στη διεκδίκηση του δικαιώματος συγκέντρωσης στο ιστορικό αυτό σημείο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

