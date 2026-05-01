Κωνσταντινούπολη: Εκατοντάδες συλλήψεις στις συγκεντρώσεις για την Πρωτομαγιά

Επεισόδια σημειώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Η αστυνομία προχώρησε σε εκτεταμένες επιχειρήσεις καταστολής και δεκάδες συλλήψεις.

Ένταση στις συγκεντρώσεις για την Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη

Διαδηλωτές επιχείρησαν να προσεγγίσουν την Πλατεία Ταξίμ, η οποία παραμένει απαγορευμένη για συγκεντρώσεις εδώ και δεκαετίες, αποτελώντας ωστόσο διαχρονικά σημείο-σύμβολο για το εργατικό κίνημα.

Κεντρικό σύνθημα των συγκεντρωμένων ήταν το «Ταξίμ παντού, αντίσταση παντού», υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδουν οι διαδηλωτές στην πρόσβαση στην πλατεία.

Οι Αρχές είχαν θέσει σε εφαρμογή δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, αποκλείοντας πλήρως την περιοχή γύρω από την Ταξίμ, αλλά και άλλα κομβικά σημεία της πόλης. Ο κεντρικότερος σταθμός του μετρό της Κωνσταντινούπολης, εκείνος της Πλατείας Ταξίμ, παρέμενε κλειστός από τις 27 Απριλίου.

Turkish authorities violently crackdown on May Day demonstrations at Istanbul’s Taksim Square, firing tear gas from riot-control vehicles into the crowd.



A Turkish legal organisation says at least 370 people were arrested on Friday. pic.twitter.com/u14gfEUgXm — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 1, 2026

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού για τη διάλυση των συγκεντρωμένων, προχωρώντας, σε περίπου 400 συλλήψεις μέχρι το μεσημέρι, σύμφωνα με τον «Συνδικάτο Σύγχρονων Δικηγόρων» (CHD) της Τουρκίας.

🚨 350 people were detained during May Day rallies in Istanbul.



Authorities have long banned mass gatherings at Taksim Square, offering alternative locations elsewhere in the city. pic.twitter.com/Rh5Ki8pS8N — NEXTA (@nexta_tv) May 1, 2026

Την ίδια ώρα, μικρότερες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε άλλα σημεία της πόλης.

Η κατάσταση στην Κωνσταντινούπολη παραμένει τεταμένη, με τις Αρχές να διατηρούν ισχυρή παρουσία στους δρόμους και τους διαδηλωτές να επιμένουν στη διεκδίκηση του δικαιώματος συγκέντρωσης στο ιστορικό αυτό σημείο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

