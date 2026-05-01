Ιταλική πόλη θα χρεώνει έως και 500€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτες που δεν καθαρίζουν τα ούρα των σκύλων τους

Το μέτρο θα εφαρμόζεται από τις 20 Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Οι ιδιοκτήτες σκύλων σε μια ιταλική παραλιακή πόλη θα υποχρεούνται να καθαρίζουν τα ούρα των κατοικίδιων ζώων τους από τους δημόσιους χώρους, διαφορετικά θα επιβάλλονται πρόστιμα έως και 500 ευρώ.

Ο Λούκα Σαλβέτι, δήμαρχος του Λιβόρνο, στην ακτή της Τοσκάνης, θέσπισε το μέτρο μετά από παράπονα κατοίκων σχετικά με τη μυρωδιά των ούρων σκύλων, ιδίως σε πάρκα και παιδικές χαρές.

Οι ιδιοκτήτες σκύλων θα υποχρεούνται πλέον να φέρουν μαζί τους μπουκάλια νερού και ψεκαστήρες για να καθαρίζουν τα πεζοδρόμια, τα παγκάκια και ακόμη και τους τροχούς των σταθμευμένων αυτοκινήτων και σκούτερ.

Απαγορεύεται επίσης στα κατοικίδια τους να ουρούν κοντά σε πόρτες και παράθυρα, και ειδικά στις εισόδους καταστημάτων, γραφείων και κατοικιών.

Το νέο μέτρο για τους ιδιοκτήτες σκυλιών

«Οι δημόσιοι χώροι αποτελούν κοινοτική περιουσία που πρέπει να προστατεύεται για να διασφαλίζεται η ευπρέπεια, η υγιεινή και η βιωσιμότητα της πόλης», ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο του Σαλβέτι σε δήλωση που περιγράφει το μέτρο.

Το δημοτικό συμβούλιο ανέφερε ότι ανταποκρίνεται σε «πολλές αναφορές κατοίκων που επισημαίνουν την ενόχληση που προκαλούν οι δυσάρεστες οσμές και τα προβλήματα υγιεινής που προκύπτουν από την παρουσία υγρών ζωικών αποβλήτων σε χώρους που προορίζονται για κοινωνικοποίηση ενηλίκων και παιδιών». Το δημοτικό συμβούλιο πρόσθεσε ότι το μέτρο ήταν ιδιαίτερα αναγκαίο λόγω της μεγάλης αύξησης του αριθμού των κατοικίδιων ζώων, ειδικά των σκύλων.

Το μέτρο θα ισχύει για όσους βγάζουν βόλτα τον σκύλο τους, είτε πρόκειται για τον ιδιοκτήτη είτε για κάποιον που φροντίζει το ζώο, και θα εφαρμόζεται από τις 20 Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου, την περίοδο που θεωρείται η πιο κρίσιμη λόγω των υψηλότερων θερμοκρασιών και των λιγότερων βροχοπτώσεων, οι οποίες συμβάλλουν στον καθαρισμό των πεζοδρομίων.

Όσοι αποδειχθεί ότι έχουν παραβιάσει τους κανόνες αντιμετωπίζουν πρόστιμα μεταξύ 25 και 500 ευρώ.

Παρόμοιοι κανόνες ισχύουν ήδη στο Λιβόρνο για τα περιττώματα σκύλων, με τους ιδιοκτήτες και τους περιπατητές σκύλων να υποχρεούνται να φέρουν εξοπλισμό για να μαζεύουν τα περιττώματα. Όσοι κυκλοφορούν με σκύλους μπορούν να υποβληθούν σε επιτόπιους ελέγχους από δημόσιους υπαλλήλους για να διασφαλιστεί ότι είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι.

Με πληροφορίες από Guardian

