Μελέτη στη Βρετανία καταγράφει αυξανόμενες ανισότητες στην υγεία

Η ανισότητα στην υγεία γίνεται όλο και πιο έντονη στη Βρετανία, με νέα έκθεση να αποκαλύπτει ότι οι άνθρωποι στις πιο εύπορες περιοχές ζουν έως και 20 περισσότερα -και καλύτερα- χρόνια, σχέση με όσους βρίσκονται στις πιο αναπτυσσόμενες.

Σύμφωνα με ανάλυση του Ιδρύματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, το «προσδόκιμο υγιούς ζωής» έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία κατά περίπου δύο χρόνια, πέφτοντας κάτω από τα 61 έτη για άνδρες και γυναίκες.

Τα στοιχεία, που βασίζονται σε δεδομένα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για τις περιόδους 2012-2014 και 2022-2024, δείχνουν μια ξεκάθαρη επιδείνωση, με το Ηνωμένο Βασίλειο να βρίσκεται πλέον στην 20ή θέση ανάμεσα σε 21 ανεπτυγμένες χώρες, ξεπερνώντας μόνο τις ΗΠΑ.

Βρετανία: Ένα «χάσμα» 20 ετών στην υγεία

Η πιο ανησυχητική διαπίστωση αφορά τις κοινωνικές ανισότητες, σύμφωνα με το BBC. Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι του πλουσιότερου 10% των περιοχών στη Βρετανία εκτιμάται ότι ζουν έως και 20 περισσότερα χρόνια σε καλή υγεία σε σύγκριση με όσους κατοικούν στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές.

Ενδεικτικά, στο Ρίτσμοντ του Λονδίνου, το προσδόκιμο υγιούς ζωής φτάνει τα 69 έτη για τους άνδρες και τα 70 για τις γυναίκες, την ώρα που στο Μπλάκπουλ και στο Χάρτλπουλ, «πέφτει» στα 51 έτη για τους άνδρες και τις γυναίκες.

Το Λονδίνο ήταν η μόνη περιοχή που κατέγραψε βελτίωση στο διάστημα αυτό.

Σε πάνω από το 90% των περιοχών, το προσδόκιμο υγιούς ζωής βρίσκεται πλέον κάτω από την ηλικία συνταξιοδότησης (66-67 έτη), ενώ σε μία στις δέκα περιοχές πέφτει κάτω ακόμη και από τα 55 χρόνια.

Βρετανία: Πού οφείλεται η πτώση

Αυτό σημαίνει ότι μεγάλος αριθμός ανθρώπων περνά σημαντικό μέρος της ζωής του με προβλήματα υγείας, κάτι που επηρεάζει άμεσα και την ικανότητα εργασίας. Τα ευρήματα συνδέονται με την αύξηση των πολιτών που μένουν εκτός αγοράς εργασίας λόγω ασθενειών.

Την ίδια ώρα, οι ερευνητές αποδίδουν την πτώση αυτή σε έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως η φτώχεια και οι κακές συνθήκες στέγασης, ο τρόπος ζωής και τα αυξημένα ποσοστά παχυσαρκίας, και οι επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19

Όπως επισημαίνει ο αναλυτής δεδομένων της Health Foundation, Άντριου Μούνι, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει από τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας στη Δυτική Ευρώπη, ενώ καταγράφεται και σημαντική αύξηση προβλημάτων ψυχικής υγείας, ιδιαίτερα στους νέους.

Με πληροφορίες από BBC