Ο Τραμπ λέει στο Κογκρέσο ότι ο πόλεμος στο Ιράν «έχει τερματιστεί»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τους Αμερικανούς νομοθέτες ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει «τερματιστεί», επιχειρώντας να εκτονώσει τη διαμάχη για το κατά πόσο απαιτείται η έγκριση του Κογκρέσου για τη συνέχιση της σύγκρουσης.

Ο Λευκός Οίκος παρουσίασε τη νομική του επιχειρηματολογία σε επιστολή που εξασφάλισε το Politico, την ώρα που η κρίση στη Μέση Ανατολή πλησίαζε το όριο των 60 ημερών, πέραν του οποίου οι στρατιωτικές επιχειρήσεις πρέπει να σταματήσουν αν δεν υπάρξει σχετική έγκριση από το Κογκρέσο.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η εκεχειρία με την Τεχεράνη ουσιαστικά «παγώνει» το χρονικό αυτό όριο.

Η επιστολή επιχειρεί να αποτρέψει την κλιμακούμενη πολιτική αντιπαράθεση στο Καπιτώλιο, όπου ο Τραμπ κινδυνεύει να χάσει ακόμη και τη στήριξη Ρεπουμπλικανών, καθώς ο πόλεμος μπαίνει στον δεύτερο μήνα χωρίς σαφή στρατηγική εξόδου. Ωστόσο, η ερμηνεία του Λευκού Οίκου αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από Δημοκρατικούς όσο και από ορισμένους Ρεπουμπλικανούς, που ζητούν τον άμεσο τερματισμό των επιχειρήσεων.

«Δεν έχει υπάρξει καμία ανταλλαγή πυρών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν από τις 7 Απριλίου 2026», έγραψε ο Τραμπ, σημειώνοντας ότι έχει επ’ αόριστον παρατείνει την εκεχειρία. «Οι εχθροπραξίες που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου 2026 έχουν τερματιστεί».

«Θέλουν συμφωνία, αλλά εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος»

Η επιστολή έρχεται ενώ οι διαπραγματεύσεις παραμένουν στάσιμες και συνεχίζεται ο στρατιωτικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών. Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για τη Φλόριντα ότι έχει καταθέσει «τελική πρόταση» στο Ιράν, εκφράζοντας ωστόσο αμφιβολίες για την επίτευξη συμφωνίας με την «ασύνδετη» - όπως τη χαρακτήρισε - κυβέρνηση της χώρας.

«Έχουν γίνει κάποια βήματα, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι θα φτάσουν ποτέ εκεί», είπε. «Θέλουν συμφωνία, αλλά εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος».

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, είχε ήδη παρουσιάσει την Πέμπτη στο Κογκρέσο τη νομική γραμμή της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η εκεχειρία σημαίνει πως «το όριο των 60 ημερών παγώνει ή σταματά».

Το σχετικό πλαίσιο καθορίζεται από τον νόμο War Powers Resolution του 1973, που υποχρεώνει τον πρόεδρο να αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις εντός 60 ημερών από την ενημέρωση του Κογκρέσου, εκτός αν δοθεί άδεια για συνέχιση των επιχειρήσεων. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα παράτασης έως 30 ημερών για σταδιακή αποχώρηση.

Οι πρώτες ρωγμές στη σχεδόν καθολική στήριξη των Ρεπουμπλικανών προς τον Τραμπ έγιναν εμφανείς όταν η γερουσιαστής Σούζαν Κόλινς από το Μέιν διαφοροποιήθηκε, δηλώνοντας ότι δεν θα στηρίξει τον πόλεμο μετά τη λήξη της προθεσμίας.

«Η προθεσμία αυτή δεν είναι σύσταση - είναι υποχρέωση», τόνισε.

Η αποτυχία της σχετικής ψηφοφορίας ενισχύει την εκτίμηση ότι η στήριξη των Ρεπουμπλικανών αρχίζει να φθίνει, ειδικά καθώς η κοινή γνώμη εμφανίζεται ολοένα και πιο αρνητική απέναντι στη σύγκρουση.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, επέκρινε τους βουλευτές που ζητούν έγκριση από το Κογκρέσο, λέγοντας ότι «αυτό που ζητούν δεν είναι συνταγματικό» και χαρακτηρίζοντάς τους «μη πατριώτες».

Ωστόσο, όσοι επικαλούνται τον νόμο του 1973 υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση παρερμηνεύει το πλαίσιο, σημειώνοντας ότι παρά την εκεχειρία, οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον στρατιωτικό αποκλεισμό και διατηρούν περίπου 50.000 στρατιώτες στη Μέση Ανατολή.

Ο γερουσιαστής Τιμ Κέιν χαρακτήρισε «εντελώς λανθασμένη» την ιδέα ότι ο Λευκός Οίκος μπορεί να κηρύξει τη λήξη του πολέμου χωρίς αποχώρηση στρατευμάτων, καλώντας Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν την τήρηση του νόμου.

«Ελπίζω ότι θα ακούσουν τους πολίτες τους, που δεν στηρίζουν αυτόν τον πόλεμο και δεν θεωρούν ότι αξίζει να διακινδυνεύσουν οι νέοι τη ζωή τους», δήλωσε.

Με πληροφορίες από Politico