Τραμπ: «Δεν είμαι ικανοποιημένος» με την πρόταση του Ιράν

«Θέλουμε να τους συντρίψουμε μια για πάντα;», διερωτήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφέροντας ότι παραμένει μία μη επιθυμητή επιλογή

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. ΕΡΑ
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «δεν είναι ικανοποιημένος» με την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η «συντριβή» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Αυτή τη στιγμή, δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτά που προσφέρουν», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους από τον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, επαναλαμβάνοντας την άποψή του ότι υπάρχει «τεράστια διχόνοια» μεταξύ των Ιρανών ηγετών και έτσι αδυνατούν να συμφωνήσουν σε μια στρατηγική για τον τερματισμό του πολέμου.

«Ζητούν πράγματα που δεν μπορώ να δεχτώ», σημείωσε.

«Θα δούμε τι θα γίνει», δήλωσε ο Τραμπ

Η Τεχεράνη κατέθεσε χθες το βράδυ μια νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δύο μήνες μετά την έναρξη της ισραηλινο-αμερικανικής επίθεσης εναντίον του Ιράν. Δεν δόθηκαν πληροφορίες για το περιεχόμενο των προτάσεων αυτών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι γίνονται συζητήσεις με την Τεχεράνη, αλλά δεν παρείχε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο αυτών.

«Μόλις είχαμε μια συζήτηση με το Ιράν. Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά θα έλεγα ότι δεν είμαι ικανοποιημένος», είπε.

Ερωτηθείς για επανέναρξη των εχθροπραξιών, οι οποίες έχουν ανασταλεί μετά την εκεχειρία στις 8 Απριλίου, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την προτίμησή του για μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων.

«Θέλουμε να τους συντρίψουμε μια για πάντα; Ή θέλουμε να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία; Αυτές είναι οι επιλογές», τόνισε. «Δεν προτιμώ» την πρώτη «για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά αυτή είναι μια επιλογή», ​​πρόσθεσε.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία διαβίβασε το κείμενο της τελευταίας της πρότασης στο Πακιστάν, τον μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, το βράδυ της Πέμπτης», μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Με πληροφορίες από Reuters, AFP και ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αίγυπτος: Νεκρός Γερμανός τουρίστας - φίδι μπήκε στο παντελόνι του και τον δάγκωσε

