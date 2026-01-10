Λονδίνο: Διαδηλωτής ανέβηκε στο μπαλκόνι της ιρανικής πρεσβείας και ύψωσε την προεπαναστατική σημαία

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν έξω από την ιρανική πρεσβεία στο Λονδίνο, όταν ένας άνδρας σκαρφάλωσε στην πρόσοψη του κτιρίου, βγήκε σε μπαλκόνι και κατέβασε τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στη θέση της ύψωσε τη σημαία «Λιοντάρι και Ήλιος», το σύμβολο της προεπαναστατικής περιόδου, που έχει απαγορευτεί στο Ιράν μετά το 1979.

Το περιστατικό έγινε μπροστά σε εκατοντάδες διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο. Η αλλαγή της σημαίας αντιμετωπίστηκε ως πολιτική χειρονομία υπέρ του κινήματος διαμαρτυρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες. Λίγο αργότερα, άνθρωπος της πρεσβείας βγήκε στο ίδιο μπαλκόνι από το εσωτερικό του κτιρίου και κατέβασε τη σημαία, μέσα σε αποδοκιμασίες.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή του Κένσινγκτον «για να αποφευχθούν επεισόδια», επιβεβαιώνοντας ότι η διαμαρτυρία συνεχίζεται έξω από την πρεσβεία.

Η διαδήλωση στο Λονδίνο εντάσσεται στις κινητοποιήσεις Ιρανών της διασποράς που συγκεντρώνονται τις τελευταίες ημέρες έξω από διπλωματικές αποστολές του Ιράν σε διάφορες χώρες. Στο εσωτερικό του Ιράν, οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου με αφορμή την οικονομία, αλλά γρήγορα απέκτησαν πολιτικό χαρακτήρα, με συνθήματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας και σε ορισμένες περιπτώσεις υπέρ της επιστροφής της μοναρχίας. Αναφορές κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς και πάνω από 2.300 συλλήψεις. Οι αρχές έχουν προχωρήσει και σε περιορισμούς στις επικοινωνίες, με διακοπές στο διαδίκτυο και δυσκολίες στις διεθνείς κλήσεις.

🚨BREAKING: The flag on Iran's embassy in London has just been replaced with the lion and sun flag by a protester



The Islamists are furious right now! The Iranian revolution has officially begun! 🔥 pic.twitter.com/mn6NjLXpLf — Inevitable West (@Inevitablewest) January 10, 2026

Στο πολιτικό επίπεδο, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ καταδίκασε την καταστολή και κάλεσε την Τεχεράνη να δείξει «αυτοσυγκράτηση». Σε κοινή δήλωση με τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας εξέφρασε ανησυχία για τη βία από τις δυνάμεις ασφαλείας και ζήτησε να διασφαλιστούν η ελευθερία έκφρασης και η ειρηνική συνάθροιση.

Παράλληλα, η υπόθεση τροφοδοτεί και την ένταση με τις ΗΠΑ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα «πληρώσει ακριβά» αν υπάρξουν νέοι θάνατοι διαδηλωτών, ενώ ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη, έχει απευθύνει δημόσια καλέσματα για συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Με πληροφορίες από Telegraph

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ιράν: Οι αρχές ενδέχεται να εντείνουν την καταστολή των διαδηλώσεων