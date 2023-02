Λήξη συναγερμού στο Λονδίνο- «Η πρεσβεία των ΗΠΑ επαναλειτουργεί κανονικά»

Λήξη συναγερμού σήμανε στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο, όπου νωρίτερα ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας κατέκλυσαν το σημείο λόγω ύποπτου πακέτου.

«Η πρεσβεία των ΗΠΑ επαναλειτουργεί κανονικά. Οι τοπικές αρχές ερεύνησαν και απομάκρυναν ένα ύποπτο πακέτο έξω από την Πρεσβεία», ανέφερε ο επίσημος λογαριασμός της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Twitter.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο βραβευμένος σκηνοθέτης Αro Korol ο οποίος έχει αναρτήσει βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο, που ανέφεραν ότι οι αρχές ζήτησαν από όσους βρίσκονταν εκεί να απομακρυνθούν από τα παράθυρα.

Λίγο αργότερα, η Μητροπολιτική Αστυνομία ενημέρωσε ότι το συμβάν έληξε.

Νωρίτερα η βρετανική εφημερίδα Daily Mail είχε αναφέρει σε ανάρτησή της ότι το προσωπικό της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Λονδίνο είχε απομακρυνθεί από το κτίριο.

