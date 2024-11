Λιθουανία: Βρέθηκαν τα μαύρα κουτιά του αεροσκάφους της DHL που συνετρίβη

Ομάδα Λιθουανών ερευνητών εντόπισε τα μαύρα κουτιά από το θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα που έγινε τη Δευτέρα, όταν ένα αεροσκάφος της Boeing συνετρίβη.

Παράλληλα οι ερευνητές της Λιθουανίας αναζητούν τα αίτια για την πτώση του αεροσκάφους, ενώ ομάδες προσπαθούν να καθαρίσουν το σημείο της συντριβής. Ερευνητές από τις ΗΠΑ εστάλησαν για να βοηθήσουν στην έρευνα, δήλωσαν αξιωματούχοι. Γερμανοί ειδικοί της αεροπορίας είχαν φτάσει για να βοηθήσουν, ενώ Ισπανοί ερευνητές αναμένονταν να φτάσουν αργότερα την Τρίτη.

Η λιθουανική αστυνομία και εισαγγελέας άνοιξαν μια «προδικαστική» έρευνα για το δυστύχημα, σύμφωνα με την πρωθυπουργό Ingrida Šimonytė, το γραφείο της οποίας πραγματοποίησε συνάντηση αργά τη Δευτέρα για την απάντηση της κυβέρνησης.

