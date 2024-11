Φορτηγό αεροσκάφος συνετρίβη στο αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και τρεις ακόμη να τραυματιστούν, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, 25 Νοεμβρίου.

Το αεροπλάνο, το οποίο διαχειριζόταν για λογαριασμό της DHL η ισπανική αεροπορική εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων Swiftair, συνετρίβη κοντά σε ένα σπίτι καθώς βρισκόταν στην τελική προσέγγιση για προσγείωση, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε ότι το αεροπλάνο ήταν ένα Boeing 737-400.



🚨 Breaking News: A DHL cargo plane crashed into a neighborhood close to Lithuania's Vilnius Airport. The plane, which was flown by SWIFT airline for DHL, came from Leipzig and crashed into a house. Everybody who lived in the house made it out alive. #DHL #Cargoplancrash pic.twitter.com/hs0sOdZK09 — Dilojan (@umadilojan) November 25, 202

Μάλιστα, ένα βίντεο που φαίνεται να δείχνει τη στιγμή της συντριβής από απόσταση έχει κάνει τον γύρω των social media.

VIDEO: DHL PLANE CRASH IN VILNUS



At 5:28 a.m. in Vilnius, near the airport, a DHL (Swift Air) cargo plane (EC-MFE) en route from Leipzig crashed into a two-story residential house. The house was engulfed in flames, but thankfully, no residents were injured. https://t.co/gevN2AEhIb pic.twitter.com/albPA7d2S4 — Russian Market (@runews) November 25, 2024

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 12 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από ένα σπίτι κοντά στο σημείο της συντριβής.

Το αεροσκάφος αναχώρησε από τον κόμβο της DHL στο αεροδρόμιο της Λειψίας, στη Γερμανία, λίγο μετά τις 03:00 τοπική ώρα (02:00 ώρα Ελλάδας) και συνετρίβη περίπου μιάμιση ώρα αργότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Flightradar24.

Επί του παρόντος, οι πτήσεις συνεχίζονται στο αεροδρόμιο του Βίλνιους καθώς οι αρχές ανταποκρίνονται στο συμβάν, ανέφερε το Flightradar24 στο X.

Flight operations are continuing in Vilnius while authorities respond to the crash. https://t.co/zlI0Ddpt4m pic.twitter.com/tm2GPMyTuz — Flightradar24 (@flightradar24) November 25, 2024

Πυροσβέστες εθεάθησαν να αντιμετωπίζουν τον καπνό που έβγαινε από ένα κτίριο 1,3 χλμ. βόρεια του διαδρόμου προσγείωσης του αεροδρομίου, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Τα αίτια της συντριβής είναι άγνωστα και οι λιθουανικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα.

Στην περιοχή υπάρχει εκτεταμένη παρουσία αστυνομικών και ασθενοφόρων ενώ έχουν αποκλειστεί μείζονες γειτονικές οδοί.

Με πληροφορίες από BBC