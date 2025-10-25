ΔΙΕΘΝΗ

LIVE!

Διεθνή

Ληστεία στο Λούβρο: Κοσμήματα της συλλογής φυλάσσονται πλέον σε θυρίδα

Η μεταφορά των κοσμημάτων από τον Λούβρο στην Τράπεζα της Γαλλίας έγινε χθες, Παρασκευή

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΛΗΣΤΕΙΑ ΛΟΥΒΡΟ ΓΑΛΛΙΑ Facebook Twitter
Το μουσείο του Λούβρου στη Γαλλία / EPA
0

Στην Τράπεζα της Γαλλίας μεταφέρθηκαν ορισμένα από τα πιο πολύτιμα κοσμήματα της σχετικής συλλογής του Λούβρου, μετά τη ληστεία στο παριζιάνικο μουσείο την περασμένη Κυριακή, με τους δράστες να μην έχουν εντοπιστεί ακόμη.

Σύμφωνα με τον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL, η διοίκηση του μουσείου του Λούβρου προέβη στη σχετική απόφαση, μετά την παραδοχή της διευθύντριάς του για σημαντικά προβλήματα στην ασφάλεια.

Ληστεία στο Λούβρο: Χθες η μεταφορά στην Τράπεζα της Γαλλίας

Η μεταφορά ορισμένων πολύτιμων αντικειμένων από την αίθουσα «Απόλλων» του μουσείου, όπου εκτίθενται τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή, υπό συνοδεία μυστικής αστυνομίας, ανέφερε το RTL, που επικαλείται δημοσιογραφικές πηγές.

Η Τράπεζα της Γαλλίας, όπου φυλάσσονται τα αποθέματα χρυσού της χώρας σε ένα ογκώδες θησαυροφυλάκιο 27 μέτρα κάτω από το έδαφος, βρίσκεται σε απόσταση μόλις 500 μέτρων από το Λούβρο, στη δεξιά όχθη του ποταμού Σηκουάνα.

Το Λούβρο και η Τράπεζα της Γαλλίας δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλια. Οι διαρρήκτες έκλεψαν οκτώ πολύτιμα κομμάτια, η αξία των οποίων εκτιμάται σε 102 εκατομμύρια δολάρια, από τη συλλογή του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου, αποκαλύπτοντας κενά ασφαλείας καθώς οι κλέφτες εισήλθαν στο μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο χρησιμοποιώντας γερανό για να σπάσουν ένα παράθυρο πάνω ορόφου ενώ το μουσείο ήταν ανοικτό. Οι κλέφτες διέφυγαν με μοτοσικλέτες.

Τα νέα για την κλοπή έκαναν αίσθηση σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας περισυλλογή στη Γαλλία για αυτό που ορισμένοι θεώρησαν ότι ήταν εθνική ταπείνωση.

Ληστεία στο Λούβρο: Οι προειδοποιήσεις που δεν άκουσε κανείς

Η κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο, όπου τέσσερα άτομα αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας 88 εκατ. ευρώ μέσα σε λίγα λεπτά, προκάλεσε παγκόσμιο σοκ, όχι όμως και στους εργαζομένους του μουσείου.

«Λέγαμε εδώ και μήνες ότι είναι απίστευτο που δεν έχει συμβεί κάτι δραματικό», δήλωσε η επόπτρια Elise Muller, τονίζοντας ότι οι συνδικαλιστές είχαν επανειλημμένα προειδοποιήσει για τα σοβαρά προβλήματα ασφαλείας και την υποχρηματοδότηση. 

Ο γενικός διευθυντής Kim Pham είχε ήδη ενημερώσει τη Βουλή για την «ερειπωμένη κατάσταση» των υποδομών και την ανάγκη εκτεταμένων αναβαθμίσεων. Έκθεση της Ανώτατης Δικαστικής Αρχής Ελέγχου αποκάλυψε πως το ένα τρίτο των αιθουσών δεν διαθέτει κάμερες, ενώ ο ρυθμός φθοράς ξεπερνά τις επενδύσεις.

Αν και ο Εμανουέλ Μακρόν έχει εξαγγείλει σχέδιο εκσυγχρονισμού έως το 2031, ειδικοί εκτιμούν ότι η αδράνεια άνοιξε τον δρόμο στους δράστες — «η ληστεία απλώς απέδειξε πόσο χαλαρή ήταν η ασφάλεια».

Με πληροφορίες από RTL

Διεθνή

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ληστεία στο Λούβρο:

Διεθνή / Ληστεία στο Λούβρο: «Είδα έναν από τους εγκληματίες» - Οι πρώτες μαρτυρίες των υπαλλήλων

«Για εμάς ήταν απίστευτο ότι οι προθήκες θα μπορούσαν να σπάσουν... ποτέ δεν σκεφτήκαμε ότι υπήρχε τέτοιος κίνδυνος... κανείς δεν μπορεί να είναι προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο», δήλωσε μία υπάλληλος
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ και Αυστραλία υπογράφουν ιστορική συμφωνία για σπάνια μέταλλα – Τέλος στην εξάρτηση από την Κίνα

Διεθνή / ΗΠΑ και Αυστραλία υπογράφουν ιστορική συμφωνία για σπάνια μέταλλα – Τέλος στην εξάρτηση από την Κίνα

ΗΠΑ και Αυστραλία ανακοίνωσαν επενδύσεις άνω των 3 δισ. δολαρίων για τη δημιουργία εναλλακτικής αλυσίδας σπάνιων μετάλλων, απομακρυνόμενες από την κυριαρχία της Κίνας
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Η Χαμάς παραδίδει τη διοίκηση σε τεχνοκράτες - Τι αλλάζει μετά τον πόλεμο

Διεθνή / Γάζα: Η Χαμάς παραδίδει τη διοίκηση σε τεχνοκράτες - Τι αλλάζει μετά τον πόλεμο

Οι παλαιστινιακές φατρίες συμφώνησαν στη δημιουργία προσωρινής διοίκησης τεχνοκρατών στη Γάζα μετά το τέλος του πολέμου, ενώ η σύζυγος του Μαρουάν Μπαργκούτι απηύθυνε έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ για την απελευθέρωσή του
LIFO NEWSROOM
Η Γαλλία βουλιάζει σε πολιτική παράλυση – Kίνδυνος για όλη την Ευρώπη

Διεθνή / Η Γαλλία βουλιάζει σε πολιτική παράλυση – Kίνδυνος για όλη την Ευρώπη

Η Γαλλία αντιμετωπίζει βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση, με τον Μακρόν να παλεύει να διατηρήσει σταθερότητα - Το συνταξιοδοτικό πάγωσε, το έλλειμμα εκτοξεύεται και η Ευρώπη ανησυχεί για την «παράλυση» του Παρισιού
LIFO NEWSROOM
Ενδιάμεσες εκλογές στην Αργεντινή: Το στοίχημα του Μιλέι και οι ΗΠΑ

Διεθνή / Ενδιάμεσες εκλογές στην Αργεντινή: Το στοίχημα του Μιλέι και οι ΗΠΑ

Η Αργεντινή βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές θα καθορίσουν το μέλλον της μεταρρυθμιστικής ατζέντας του προέδρου Μιλέι και θα δοκιμάσουν την αξιοπιστία των ΗΠΑ και το πέσο
LIFO NEWSROOM
Joshua Wander: O άνθρωπος που αγόραζε ομάδες με έγγραφα από το Microsoft Paint και το σκάνδαλο 500 εκατ. δολαρίων

Διεθνή / Joshua Wander: O άνθρωπος που αγόραζε ομάδες με έγγραφα από το Microsoft Paint και το σκάνδαλο 500 εκατ. δολαρίων

Ο Joshua Wander, ιδρυτής της 777 Partners, κατηγορείται για απάτη 500 εκατ. δολαρίων, πλαστά έγγραφα και ψεύτικες επενδύσεις - Από τις ποδοσφαιρικές ομάδες ως τα Boeing, η αυτοκρατορία του κατέρρευσε φανερώνοντας ένα από τα πιο ηχηρά σκάνδαλα των τελευταίων ετών
LIFO NEWSROOM
Αλέξανδρος Μαλλιάς: «Οι ΗΠΑ είναι κομμένες στα δύο - Ο φόβος της τυραννίας»

LiFO politics / Αλέξανδρος Μαλλιάς: «Οι ΗΠΑ είναι κομμένες στα δύο. Αλλάζουν όλα»

Ο πρώην πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αλέξανδρος Μαλλιάς, μιλά στο Lifo Politics και στη Βασιλική Σιούτη για τη βαθιά πολιτική πόλωση στην Αμερική, για τους θεσμικούς ελέγχους της προεδρικής εξουσίας αλλά και για τα ελληνοτουρκικά και το Ισραήλ που «έκανε τη ζωή των φίλων και συμμάχων του δύσκολη».
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΟΥΤΗ
Καναδάς: Σταματά η διαφημιστική εκστρατεία με τον Ρίγκαν, ώστε να αρχίσουν ξανά οι εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Διεθνή / Καναδάς: Σταματά η διαφημιστική εκστρατεία με τον Ρίγκαν, ώστε να αρχίσουν ξανά οι εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη διαφήμιση «ψεύτικη» και «παραπλανητική», κατηγορώντας την καναδική πλευρά ότι «παραποίησε τα λόγια του Ρίγκαν για να επηρεάσει τα αμερικανικά δικαστήρια που εξετάζουν τη νομιμότητα των δασμών του»
LIFO NEWSROOM
 
 