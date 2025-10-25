Ληστεία στο Λούβρο: Κοσμήματα της συλλογής φυλάσσονται πλέον σε θυρίδα

Στην Τράπεζα της Γαλλίας μεταφέρθηκαν ορισμένα από τα πιο πολύτιμα κοσμήματα της σχετικής συλλογής του Λούβρου, μετά τη ληστεία στο παριζιάνικο μουσείο την περασμένη Κυριακή, με τους δράστες να μην έχουν εντοπιστεί ακόμη.

Σύμφωνα με τον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL, η διοίκηση του μουσείου του Λούβρου προέβη στη σχετική απόφαση, μετά την παραδοχή της διευθύντριάς του για σημαντικά προβλήματα στην ασφάλεια.

Ληστεία στο Λούβρο: Χθες η μεταφορά στην Τράπεζα της Γαλλίας

Η μεταφορά ορισμένων πολύτιμων αντικειμένων από την αίθουσα «Απόλλων» του μουσείου, όπου εκτίθενται τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή, υπό συνοδεία μυστικής αστυνομίας, ανέφερε το RTL, που επικαλείται δημοσιογραφικές πηγές.

Η Τράπεζα της Γαλλίας, όπου φυλάσσονται τα αποθέματα χρυσού της χώρας σε ένα ογκώδες θησαυροφυλάκιο 27 μέτρα κάτω από το έδαφος, βρίσκεται σε απόσταση μόλις 500 μέτρων από το Λούβρο, στη δεξιά όχθη του ποταμού Σηκουάνα.

Το Λούβρο και η Τράπεζα της Γαλλίας δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλια. Οι διαρρήκτες έκλεψαν οκτώ πολύτιμα κομμάτια, η αξία των οποίων εκτιμάται σε 102 εκατομμύρια δολάρια, από τη συλλογή του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου, αποκαλύπτοντας κενά ασφαλείας καθώς οι κλέφτες εισήλθαν στο μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο χρησιμοποιώντας γερανό για να σπάσουν ένα παράθυρο πάνω ορόφου ενώ το μουσείο ήταν ανοικτό. Οι κλέφτες διέφυγαν με μοτοσικλέτες.

Τα νέα για την κλοπή έκαναν αίσθηση σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας περισυλλογή στη Γαλλία για αυτό που ορισμένοι θεώρησαν ότι ήταν εθνική ταπείνωση.

Ληστεία στο Λούβρο: Οι προειδοποιήσεις που δεν άκουσε κανείς

Η κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο, όπου τέσσερα άτομα αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας 88 εκατ. ευρώ μέσα σε λίγα λεπτά, προκάλεσε παγκόσμιο σοκ, όχι όμως και στους εργαζομένους του μουσείου.

«Λέγαμε εδώ και μήνες ότι είναι απίστευτο που δεν έχει συμβεί κάτι δραματικό», δήλωσε η επόπτρια Elise Muller, τονίζοντας ότι οι συνδικαλιστές είχαν επανειλημμένα προειδοποιήσει για τα σοβαρά προβλήματα ασφαλείας και την υποχρηματοδότηση.

Ο γενικός διευθυντής Kim Pham είχε ήδη ενημερώσει τη Βουλή για την «ερειπωμένη κατάσταση» των υποδομών και την ανάγκη εκτεταμένων αναβαθμίσεων. Έκθεση της Ανώτατης Δικαστικής Αρχής Ελέγχου αποκάλυψε πως το ένα τρίτο των αιθουσών δεν διαθέτει κάμερες, ενώ ο ρυθμός φθοράς ξεπερνά τις επενδύσεις.

Αν και ο Εμανουέλ Μακρόν έχει εξαγγείλει σχέδιο εκσυγχρονισμού έως το 2031, ειδικοί εκτιμούν ότι η αδράνεια άνοιξε τον δρόμο στους δράστες — «η ληστεία απλώς απέδειξε πόσο χαλαρή ήταν η ασφάλεια».

Με πληροφορίες από RTL