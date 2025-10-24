Ληστεία στο Λούβρο: Η ασφάλεια που κατέρρευσε και οι προειδοποιήσεις που κανείς δεν άκουσε

Η κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο, όπου τέσσερα άτομα αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας 88 εκατ. ευρώ μέσα σε λίγα λεπτά, προκάλεσε παγκόσμιο σοκ, όχι όμως και στους εργαζομένους του μουσείου.

«Λέγαμε εδώ και μήνες ότι είναι απίστευτο που δεν έχει συμβεί κάτι δραματικό», δήλωσε η επόπτρια Elise Muller, τονίζοντας ότι οι συνδικαλιστές είχαν επανειλημμένα προειδοποιήσει για τα σοβαρά προβλήματα ασφαλείας και την υποχρηματοδότηση.

Ο γενικός διευθυντής Kim Pham είχε ήδη ενημερώσει τη Βουλή για την «ερειπωμένη κατάσταση» των υποδομών και την ανάγκη εκτεταμένων αναβαθμίσεων. Έκθεση της Ανώτατης Δικαστικής Αρχής Ελέγχου αποκάλυψε πως το ένα τρίτο των αιθουσών δεν διαθέτει κάμερες, ενώ ο ρυθμός φθοράς ξεπερνά τις επενδύσεις.

Αν και ο Εμανουέλ Μακρόν έχει εξαγγείλει σχέδιο εκσυγχρονισμού έως το 2031, ειδικοί εκτιμούν ότι η αδράνεια άνοιξε τον δρόμο στους δράστες — «η ληστεία απλώς απέδειξε πόσο χαλαρή ήταν η ασφάλεια».

Ληστεία στο Λούβρο: Οι αντιδράσεις και οι πιέσεις για παραιτήσεις

Περισσότερα από 230 χρόνια μετά την εκτέλεση του Λουδοβίκου XVI ακριβώς έξω από το Λούβρο, ξανανοίγουν οι εκκλήσεις για «κεφάλια επί πίνακα». Το πρώτο «θύμα» που στοχεύουν η Παρισινή αριστερά και η άκρα δεξιά είναι η Υπουργός Πολιτισμού Rachida Dati, μια φλογερή, εκρηκτική συντηρητική που σκοπεύει να κατέβει για δήμαρχος Παρισιού στις επόμενες εκλογές.

Η Dati παραδέχθηκε ότι η επιτυχία της ληστείας ενδέχεται να συνδέεται εν μέρει με διοικητικές ελλείψεις, αλλά τόνισε ότι η ευθύνη μοιράζεται μετά από «40 χρόνια εγκατάλειψης, κατά τα οποία τα προβλήματα καλύπτονταν κάτω από το χαλί». «Πάντα εστιάζαμε στην ασφάλεια των πολιτιστικών χώρων για τους επισκέπτες, πολύ λιγότερο για τα έργα τέχνης», είπε.

Υπήρξαν επίσης εκκλήσεις για παραίτηση της διευθύντριας του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, η οποία έκανε την πρώτη δημόσια δήλωσή της μετά τη ληστεία στην Επιτροπή Πολιτισμού της Γαλλικής Γερουσίας. Παρά τις δύσκολες ερωτήσεις για την ηγεσία της, η 59χρονη συντηρήτρια προσπάθησε να τονίσει ότι οι διαδικασίες ασφαλείας είχαν ακολουθηθεί σωστά παρά την επιτυχία της διάρρηξης: «Παρά τις προσπάθειές μας, ηττηθήκαμε», δήλωσε.

Στην πορεία της καριέρας της, η ντε Καρ είχε προσπαθήσει να επιστήσει την προσοχή «στην κατάσταση φθοράς και γενικής απαρχαιωμένης υποδομής του Λούβρου». Μετά τη ληστεία, αρκετά δημοσιεύματα αμφισβήτησαν τη διαχείριση των οικονομικών από τη διευθύντρια και υπέθεσαν ότι είχε κατανείμει πόρους σε μη επείγουσες ανάγκες, όπως μια πολυτελή τραπεζαρία, κάτι που η ίδια χαρακτήρισε «διαστρεβλώσεις και προσωπικές επιθέσεις».

Ο Μακρόν κάλεσε την Τετάρτη τους υπουργούς να «κρατήσουν την ψυχραιμία τους» καθώς συνεχίζεται η έρευνα για τη ληστεία, ενώ ταυτόχρονα ζητήθηκαν προτάσεις για επιτάχυνση της εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων καμερών επόμενης γενιάς, ενισχυμένης παρακολούθησης περιμέτρου και νέου κεντρικού κέντρου ασφαλείας.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της κυβέρνησης, Maud Bregeon, οι προτάσεις πρέπει να βρίσκονται στο γραφείο του προέδρου την επόμενη εβδομάδα, εντείνοντας την πίεση για άμεσες δράσεις.

Παρά τις προκλήσεις προϋπολογισμού για την εύθραυστη κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Sébastien Lecornu, οι υποσχέσεις για το Λούβρο πρέπει να τηρηθούν, όπως τονίζει η Valérie Baud, εκπρόσωπος του προσωπικού: «Το Λούβρο χρηματοδοτείται κατά 68% από μόνο του, πράγμα τεράστιο. Όσο για το υπόλοιπο, το κράτος δεν μπορεί πλέον να επιβάλει περικοπές».

