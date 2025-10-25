ΔΙΕΘΝΗ

Η ληστεία στο Λούβρο μοιάζει με γαλλικό παιδικό βιβλίο από το 1960: «Ισχνές ελπίδες» ανάκτησης των κλοπιμαίων

Οι γαλλικές αρχές εξετάζουν 150 δείγματα DNA και βίντεο ασφαλείας μετά τη ληστεία στο Λούβρο, όπου κλάπηκαν βασιλικά κοσμήματα αξίας 88 εκατ. ευρώ

φωτ.: EPA
Γαλλικές αρχές εξετάζουν περισσότερα από 150 δείγματα DNA, δακτυλικά αποτυπώματα και ίχνη που βρέθηκαν πάνω σε εργαλεία και εξοπλισμό ασφαλείας που άφησαν πίσω τους οι διαρρήκτες του Μουσείου του Λούβρου, οι οποίοι απέδρασαν με βασιλικά κοσμήματα αξίας άνω των 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Πέντε ημέρες μετά τη θρασύτατη ληστεία στο πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου, η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιό, δήλωσε ότι διατηρεί «μια μικρή ελπίδα» πως τα πολύτιμα αντικείμενα θα μπορέσουν να ανακτηθούν και ότι παραμένει «αισιόδοξη» για την πορεία της έρευνας.

Η Μπεκιό ανέφερε πως «τις επόμενες ημέρες ίσως έχουμε αποτελέσματα που θα μας οδηγήσουν σε νέες ενδείξεις, ειδικά αν οι δράστες έχουν ποινικό μητρώο», όπως είπε στην εφημερίδα Ouest-France.

Λούβρο: Η ληστεία-ρεκόρ που διήρκεσε λιγότερο από επτά λεπτά

Η συμμορία των τεσσάρων έφτασε έξω από το Λούβρο στις 9:30 το πρωί της Κυριακής, λίγο μετά το άνοιγμα του μουσείου, χρησιμοποιώντας ένα κλεμμένο φορτηγό μετακομίσεων εξοπλισμένο με ανυψωτική πλατφόρμα ύψους 30 μέτρων. Δύο από τους δράστες ανέβηκαν με την πλατφόρμα στον πρώτο όροφο, στην περίφημη «Αίθουσα του Απόλλωνα», όπου φυλάσσονταν τα εναπομείναντα βασιλικά κοσμήματα της Γαλλίας.

Φορώντας γιλέκα υψηλής ορατότητας ώστε να μοιάζουν με εργάτες, έσπασαν ένα ανασφάλιστο παράθυρο και χρησιμοποίησαν τροχούς για να ανοίξουν δύο προθήκες. Μέσα σε λιγότερο από τέσσερα λεπτά, κατέβηκαν ξανά με τον γερανό και διέφυγαν πάνω σε δύο μοτοσικλέτες, που οδηγούσαν οι συνεργοί τους.

Ωστόσο, η προσπάθειά τους να κάψουν το φορτηγό απέτυχε, ενώ άφησαν πίσω κράνος, εργαλεία, δίσκους κοπής, γιλέκα και άλλα αντικείμενα, τα οποία αναλύονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια του Παρισιού.

Η λεπτομερής ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από δημόσιες και ιδιωτικές κάμερες, ακόμη και αυτοκινητοδρόμους, έχει βοηθήσει σημαντικά τους ερευνητές να εντοπίσουν τη διαδρομή της συμμορίας «εντός και εκτός Παρισιού». Πάνω από 100 αστυνομικοί, μεταξύ αυτών ειδικοί σε οργανωμένο έγκλημα και πολιτιστικά αντικείμενα, εργάζονται στην υπόθεση.

Η εισαγγελέας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι δράστες να είχαν συνεργό από το εσωτερικό του μουσείου. «Η ληστεία φέρει όλα τα χαρακτηριστικά μιας άρτια οργανωμένης επιχείρησης: προσεκτικός σχεδιασμός, θράσος, στόχευση πολύτιμων κοσμημάτων και άψογη διαφυγή», σημείωσε.

Ληστεία στο Λούβρο: Κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας και αναπάντεχες ομοιότητες με παιδικό βιβλίο

Η επιχείρηση κράτησε συνολικά μόλις επτά λεπτά. Οι δύο ληστές που μπήκαν στην αίθουσα παρέμειναν μέσα για 3 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Αν και τους έπεσε ένα στέμμα με διαμάντια και σμαράγδια, κατάφεραν να διαφύγουν με οκτώ κοσμήματα του 19ου αιώνα, στολισμένα με πολύτιμους λίθους.

Μεταξύ αυτών ήταν ένα περιδέραιο από σμαράγδια και διαμάντια, δώρο του Ναπολέοντα Α΄ στη δεύτερη σύζυγό του, Μαρία Λουίζα, καθώς και μια τιάρα με 212 μαργαριτάρια και σχεδόν 2.000 διαμάντια που ανήκε στην αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγο του Ναπολέοντα Γ΄.

Εντυπωσιακό είναι ότι μια παρόμοια ληστεία περιγράφεται με λεπτομέρειες σε ένα παιδικό βιβλίο της δεκαετίας του 1960, με πρωταγωνίστρια τη *Fantômette*, τη «Γαλλίδα σούπερ-ηρωίδα», που σχεδιάζει πώς να κλέψει ένα διαμάντι από το Λούβρο χρησιμοποιώντας σκάλα, σφυρί και μεγάλη ταχύτητα.

Οι ελλείψεις ασφαλείας και το «παράθυρο» του Λούβρου

Η διευθύντρια του μουσείου, Λοράνς ντε Καρ, παραδέχθηκε ενώπιον της Γερουσίας ότι υπήρξε «σοβαρή αποτυχία» ασφαλείας, καθώς η κάλυψη των εξωτερικών τοίχων από κάμερες ήταν «ανεπαρκής».

«Η μοναδική κάμερα που υπήρχε στο σημείο έβλεπε προς τη δύση και δεν κατέγραψε το μπαλκόνι απ’ όπου μπήκαν οι δράστες», είπε, προσθέτοντας πως τα περισσότερα περιμετρικά συστήματα παρακολούθησης είναι «παλαιάς τεχνολογίας». Παρόλα αυτά, υπερασπίστηκε το νέο πρόγραμμα αναβάθμισης ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, που προβλέπει πλήρη κάλυψη των 37 εκταρίων του μουσείου με σύγχρονες κάμερες.

Η Μπεκιό επεσήμανε πως ο χρόνος είναι κρίσιμος, καθώς τα κοσμήματα είναι τόσο αναγνωρίσιμα που δύσκολα μπορούν να πουληθούν χωρίς να αποσυναρμολογηθούν. «Ελπίζω ότι οι δράστες δεν θα τολμήσουν να τα μετακινήσουν μακριά και ότι θα καταφέρουμε να τα εντοπίσουμε εγκαίρως», τόνισε.

Η υπόθεση έχει καθηλώσει τη Γαλλία, με τους ερευνητές να αγωνίζονται να προλάβουν την καταστροφή ανεκτίμητων πολιτιστικών θησαυρών πριν διαλυθούν στα παράνομα κυκλώματα πολύτιμων λίθων.

Με πληροφορίες από Guardian

