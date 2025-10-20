ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ληστεία στο Λούβρο: «Αποτύχαμε» - To «κατηγορώ» στη γαλλική κυβέρνηση για την ασφάλεια των μουσείων

Το σχόλιο του Γάλλου υπουργού Δικαιοσύνης για το γεγονός του ότι χρειάστηκαν μόνο 7 λεπτά για να κλαπούν ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα από το πιο διάσημο μουσείο του κόσμου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ληστεία στο Λούβρο: «Αποτύχαμε» - Πιέσεις στη γαλλική κυβέρνηση για την ασφάλεια των μουσείων Facebook Twitter
Φωτ. EPA
0

Η γαλλική κυβέρνηση δέχεται αυξανόμενη πίεση για τα ζητήματα ασφάλειας των μουσείων, καθώς η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά τους δράστες, που μέσα σε λίγα λεπτά έκλεψαν ανεκτίμητα κοσμήματα από το Λούβρο.

«Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι αποτύχαμε, αφού κάποιοι κατάφεραν να παρκάρουν έναν ανυψωτικό γερανό στη μέση του Παρισιού, να ανεβούν σε αυτόν μέσα σε λίγα λεπτά, να αρπάξουν ανεκτίμητα κοσμήματα και να δώσουν μια φρικτή εικόνα της Γαλλίας», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν, στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter σήμερα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ανέφερε ότι η αστυνομία προσπαθεί να διαπιστώσει ποιοι βρίσκονται πίσω από την επαγγελματικά εκτελεσμένη ληστεία, την ώρα που μία ομάδα 60 ερευνητών εργάζεται, εκτιμώντας πως πρόκειται για σχέδιο οργανωμένης εγκληματικής συμμορίας.

Οι δράστες έκλεψαν εννέα κοσμήματα του 19ου αιώνα, ανάμεσά τους και το στέμμα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο τους έπεσε και υπέστη φθορές κατά τη διαφυγή τους. Το στέμμα είναι διακοσμημένο με 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός διερωτάται το γιατί τα παράθυρα του μουσείου δεν ήταν επαρκώς ασφαλισμένα.

Ληστεία στο Λούβρο: «Αποτύχαμε» - Πιέσεις στη γαλλική κυβέρνηση για την ασφάλεια των μουσείων Facebook Twitter
Κάποια από τα κοσμήματα που εκλάπησαν από τη Γκαλερί Απόλλων του Λούβρου / Guardian

Πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις για τη ληστεία στο Λούβρο

Η ακροδεξιά χαρακτήρισε τη ληστεία "ταπείνωση" για τη Γαλλία. «Πόσο μακριά θα φτάσει η αποσύνθεση του κράτους;» αναρωτήθηκε ο αρχηγός του κόμματος Εθνική Συσπείρωση, Ζορντάν Μπαρντελά, στα social media, χαρακτηρίζοντας τη ληστεία ως «αφόρητη ταπείνωση για τη χώρα μας».

Μετά και από αρκετές άλλες ληστείες σε γαλλικά μουσεία τους τελευταίους μήνες, ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, παραδέχτηκε ότι η ασφάλεια των μουσείων αποτελεί «σημαντικό αδύναμο σημείο».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σε δική του ανάρτηση στα social media, ξεκαθάρισε ότι γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες τόσο για τη σύλληψη των δραστών, όσο και την ανάκτηση των κλοπιμαίων.

Η κατάσταση στο Λούβρο

Το υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε όταν άνοιξαν οι προθήκες και ότι οι φύλακες του μουσείου ακολούθησαν άμεσα το πρωτόκολλο ασφαλείας.

Καθώς εντείνονται οι ερωτήσεις για την ασφάλεια του Λούβρου, το οποίο εκθέτει περισσότερα από 35.000 έργα, τα σωματεία εργαζομένων προειδοποιούν πως δεν επενδύονται αρκετά κονδύλια στο προσωπικό και την ασφάλεια των πολιτιστικών χώρων της Γαλλίας.

«Οι συλλογές δεν είναι ασφαλείς, οι επισκέπτες δεν είναι ασφαλείς και ούτε το προσωπικό», δήλωσε ο Ιβάν Ναβαρό, αναπληρωτής γενικός γραμματέας του πολιτιστικού τομέα του αριστερού συνδικάτου CGT. Τόνισε πως οι περικοπές των τελευταίων ετών έχουν οδηγήσει σε έλλειψη προσωπικού ασφαλείας στους χώρους πολιτισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ραδιοφωνικός σταθμός France Inter απέκτησε προσχέδιο έκθεσης κρατικού ελεγκτικού οργάνου που αναμένεται να δημοσιευθεί τον επόμενο μήνα.

Σε αυτό γίνεται λόγος για σημαντικές και επίμονες καθυστερήσεις στην αναβάθμιση του εξοπλισμού του Λούβρου, ενώ επισημαίνεται η έλλειψη καμερών ασφαλείας σε πολλές αίθουσες.

Σύμφωνα με το France Inter, όταν η νέα διευθύντρια του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, ανέλαβε το 2021, είχε ζητήσει από την αστυνομία του Παρισιού να πραγματοποιήσει έλεγχο ασφαλείας. Το τρέχον σχέδιο αναμόρφωσης του μουσείου περιλαμβάνει ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο

Διεθνή / Πολύτιμα κοσμήματα και μια «τέλεια» διαφυγή: Τι γνωρίζουμε ως τώρα για τη ληστεία στο Λούβρο

Πώς οι δράστες εισέβαλαν στο πιο διάσημο μουσείο του κόσμου μέρα-μεσημέρι και κατάφεραν να εξαφανιστούν παίρνοντας μαζί τους οκτώ ανυπολόγιστης πολιτιστικής αξίας κοσμήματα
LIFO NEWSROOM
Ληστεία στο Λούβρο: Τα οκτώ αντικείμενα που εκλάπησαν μέσα σε λίγα λεπτά

Διεθνή / Ληστεία στο Λούβρο: Τα οκτώ αντικείμενα που εκλάπησαν μέσα σε λίγα λεπτά

Η γαλλική εφημερίδα Le Parisien είχε προηγουμένως αναφέρει ότι το αντικείμενο που ανακτήθηκε στο μουσείο ήταν το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ', της αυτοκράτειρας Ευγενίας, και ότι ήταν σπασμένο
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Θα αποκλείσει εντελώς τον πρίγκιπα Άντριου από τη βασιλική ζωή όταν ανέβει στον θρόνο

Διεθνή / Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Θα αποκλείσει εντελώς τον πρίγκιπα Άντριου από τη βασιλική ζωή όταν ανέβει στον θρόνο

Ο 43χρονος πρόκειται να ακολουθήσει αυστηρότερη στάση από αυτή του πατέρα του σε σχέση με τον πρίγκιπα Άντριου, απαγορεύοντάς του οποιαδήποτε εμπλοκή στη βασιλική ζωή
LIFO NEWSROOM
Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο

Διεθνή / Πολύτιμα κοσμήματα και μια «τέλεια» διαφυγή: Τι γνωρίζουμε ως τώρα για τη ληστεία στο Λούβρο

Πώς οι δράστες εισέβαλαν στο πιο διάσημο μουσείο του κόσμου μέρα-μεσημέρι και κατάφεραν να εξαφανιστούν παίρνοντας μαζί τους οκτώ ανυπολόγιστης πολιτιστικής αξίας κοσμήματα
LIFO NEWSROOM
Βιρτζίνια Τζιούφρε: «Φοβόμουν ότι θα πέθαινα ως σκλάβα του σεξ στα χέρια του Έπσταϊν»

Διεθνή / Βιρτζίνια Τζιούφρε: «Φοβόμουν ότι θα πέθαινα ως σκλάβα του σεξ στα χέρια του Έπσταϊν»

Το βιβλίο «Nobody’s Girl», που αναμένεται να κυκλοφορήσει την Τρίτη –σχεδόν έξι μήνες μετά την αυτοκτονία της Τζιούφρε– περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη φρίκη που βίωσε στα χέρια του
LIFO NEWSROOM
Ντόναλντ Τραμπ: Γιατί η υπόθεση Τζον Μπόλτον είναι πιο σοβαρή από εκείνες εναντίον άλλων επικριτών

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Γιατί η υπόθεση Τζον Μπόλτον είναι πιο σοβαρή από εκείνες εναντίον άλλων επικριτών

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να πιέζει για διώξεις εναντίον επικριτών του, με τον πρώην σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Τζον Μπόλτον να αντιμετωπίζει 18 κατηγορίες για κακή διαχείριση απόρρητων πληροφοριών
LIFO NEWSROOM
Ο σκιώδης στόλος της Ρωσίας στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διεθνή / Ο σκιώδης στόλος της Ρωσίας στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει σχέδιο για επιθεωρήσεις στα πλοία του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, με στόχο να περιορίσει τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία και να ενισχύσει την ασφάλεια των θαλασσών
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ προέτρεψε τον Ζελένσκι να αποδεχτεί τους όρους του Πούτιν, αλλιώς θα «καταστραφεί» από τη Ρωσία.

Διεθνή / Ο Τραμπ προέτρεψε τον Ζελένσκι να αποδεχτεί τους όρους του Πούτιν, αλλιώς θα «καταστραφεί» από τη Ρωσία

Σάλο προκαλεί η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, όπου ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να ζήτησε από τον Ουκρανό ηγέτη να αποδεχθεί τους όρους του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου
LIFO NEWSROOM
Ληστεία στο Λούβρο: Τα οκτώ αντικείμενα που εκλάπησαν μέσα σε λίγα λεπτά

Διεθνή / Ληστεία στο Λούβρο: Τα οκτώ αντικείμενα που εκλάπησαν μέσα σε λίγα λεπτά

Η γαλλική εφημερίδα Le Parisien είχε προηγουμένως αναφέρει ότι το αντικείμενο που ανακτήθηκε στο μουσείο ήταν το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ', της αυτοκράτειρας Ευγενίας, και ότι ήταν σπασμένο
LIFO NEWSROOM
 
 