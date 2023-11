Λίμνη στη Χαβάη έγινε φούξια- Η εξήγηση που δίνουν οι ειδικοί

Μια λίμνη στη Χαβάη θυμίζει τσιχλόφουσκα, ή κάτι βγαλμένο από παραμύθι, καθώς τα νερά της έγιναν φούξια. Αλλά υπάρχει εξήγηση για αυτό.

Στις 30 Οκτωβρίου παρατηρήθηκε αυτή η αλλαγή στο χρώμα των νερών της λίμνης Kealia, στο Μάουι. Πρόκειται για μία από τις λίγες παράκτιες αλυκές του νησιού.

Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε αφού αυξήθηκε η περιεκτικότητα σε αλάτι των νερών της λίμνης, εν μέσω ξηρασίας. Δείγματα νερού που εστάλησαν στο πανεπιστήμιο της Χαβάης έδειξαν πως πίσω από την αλλαγή του χρώματος του νερού σε φούξια είναι τα halobacteria.

Πρόκειται για μονοκύτταρους οργανισμούς που αναπτύσσονται σε περιβάλλον με μεγάλη περιεκτικότητα σε αλάτι, όπως η Νεκρά Θάλασσα, σημειώνει το CNN. Στην περίπτωση της συγκεκριμένης λίμνης, η περιεκτικότητα σε αλάτι είναι διπλάσια από του θαλασσινού νερού.

Officials in Hawaii are trying to understand what is causing a coastal pond on Maui to turn pink. There are some indications that drought may be to blame. U.S. Fish and Wildlife staff at the Kealia Pond National Wildlife Refuge have been monitoring the water since Oct. 30. pic.twitter.com/3kHOT8xtew