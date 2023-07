Επιστήμονες βρήκαν το σημείο μηδέν για την ανθρωπόκαινο εποχή

Οι επιστήμονες όρισαν ένα μικρό υδάτινο κομμάτι κοντά στο Οντάριο του Καναδά ως το σημείο μηδέν για την ανθρωπόκαινο εποχή.

Η λίμνη Κρόφορντ, που είναι μια μικρή, βαθιά λίμνη μέσα σε μια προστατευόμενη από την UNESCO περιοχή στο νότιο Οντάριο μπορεί να αποτελέσει κομβικό σημείο για την μελέτη αναφορικά με την ανθρωπόκαινο εποχή, δηλαδή την γεωλογική εποχή που ορίζεται από την τεράστια και αποσταθεροποιητική επίδραση της ανθρωπότητας στον πλανήτη. Η ανθρωπόκαινος εποχή είναι μια προτεινόμενη γεωλογική εποχή που χρονολογείται από την έναρξη σημαντικών ανθρώπινων επιπτώσεων στη γεωλογία και τα οικοσυστήματα της Γης, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.

Οι επιστήμονες προσπαθούν να ορίσουν μια νέα γεωλογική χρονική περίοδο για να αναγνωρίσουν τις αλλαγές που έχουμε επιφέρει στον πλανήτη, και η λίμνη Κρόφορντ είναι το πρότυπο παράδειγμά τους.

Ιδιαίτερη σημασία σε αυτήν την έρευνα έχουν τα ιζήματα από την έντονη καύση ορυκτών καυσίμων, ακόμη και το πλουτώνιο από δοκιμές βομβών.

Ο δρ Σάιμον Τέρνερ από το University College του Λονδίνου ανέφερε πως «ένας πυρήνας από τις βυθιζόμενες λάσπες της μοιάζει με ένα τεράστιο βρώμικο γλειφιτζούρι, αλλά περιέχει αυτά τα όμορφα, πολυστρωματικά ιζήματα». «Αυτά τα στρώματα καταγράφουν προϊόντα καύσης ορυκτών καυσίμων, πλουτώνιο, αλλαγές στη γεωχημεία, αλλαγές στη μικρο-οικολογία , δηλαδή όλα τα είδη όσων καταγράφουν την περιβαλλοντική αλλαγή», δήλωσε στο BBC News ο Τέρνερ που είναι και γραμματέας της Ομάδας Εργασίας για την Ανθρωπόκαινο εποχή (AWG).

Crawford Lake selected as Anthropocene's 'golden spike'.#AFPGraphics map locating Crawford Lake in Canada, where scientists say the clearest and earliest evidence can be found of the geological "epoch of humans", the Anthropocene pic.twitter.com/StPeUZtNgn