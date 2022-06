Λίβανος: Στις φλόγες το μεγαλύτερο πευκοδάσος της χώρας

Πυροσβεστικά συνεργεία και στρατός αγωνίζονταν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο την τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε στο μεγαλύτερο πευκοδάσος του Λιβάνου.

Ελικόπτερα του στρατού, εθελοντές και πυροσβέστες έσπευσαν το βράδυ της Τρίτης να σβήσουν τη φωτιά, που σημειώθηκε στην περιφέρεια της Ντινίγια, στον βόρειο Λίβανο.

«Δυστυχώς, η περίοδος των δασικών πυρκαγιών άρχισε στο δάσος του Μπατραμάζ στη Ντινίγια», δήλωσε ο απερχόμενος υπουργός Περιβάλλοντος Νάσερ Γιασίν που μετέβη σήμερα στην περιοχή.

«Μπορεί η πυρκαγιά να ξέσπασε από εμπρησμό», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση θα μπορούσε να ζητήσει τη βοήθεια της γειτονικής Κύπρου, καθώς ο Λίβανος πλήττεται από πρωτοφανή οικονομική κρίση που έχει παραλύσει τις ικανότητες τους κράτους στην κατάσβεση των πυρκαγιών, οι οποίες έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια εξαιτίας κυρίως της κλιματικής αλλαγής.

Οι αδυναμίες της κυβέρνησης προκάλεσαν την οργή των οικολόγων ακτιβιστών, που προειδοποιούν για τον κίνδυνο να καταστραφεί ό,τι έχει απομείνει από τους φυσικούς θησαυρούς της χώρας αυτής της Μέσης Ανατολής.

«Το μεγαλύτερο πευκοδάσος της Μέσης Ανατολής καίγεται», έγραψε ο οικολόγος ακτιβιστής Πολ Αμπί Ρασίντ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τον περασμένο Ιούλιο χρειάστηκαν αρκετές ημέρες για να τεθούν υπό έλεγχο οι φωτιές που κατέκαψαν πευκοδάση στον βορρά της χώρας, με απολογισμό τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον εκτοπισμό πολλών κατοίκων.

Το φθινόπωρο του 2019, ο Λίβανος δοκιμάστηκε από καταστροφικές δασικές πυρκαγιές νότια της πρωτεύουσας, τις οποίες οι αρχές είχαν δυσκολευτεί να θέσουν υπό έλεγχο.

