Λίβανος: Παρουσιάστρια ειδήσεων ξεσπά σε κλάματα ενώ ανακοινώνει τον θάνατο του Νασράλα

Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε τον θάνατο του Χασάν Νασράλα, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρισμούς του ισραηλινού στρατού νωρίτερα, ότι σκότωσε τον ηγέτη της φιλοϊρανικής οργάνωσης στη διάρκεια αεροπορικής επίθεσης στη Βηρυτό, Παρασκευή.

Την είδηση κλήθηκε να ανακοινώσει, μεταξύ άλλων και η παρουσιάστρια ειδήσεων του λιβανέζικου τηλεοπτικού σταθμού Al-Mayadeen, η οποί δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συναισθηματική της φόρτιση.

Η γυναίκα λέει στο τηλεοπτικό κοινό, ότι ο Νασράλα είναι νεκρός, ξεσπώντας σε κλάματα.

A News Anchor on the Hezbollah-Affiliated Lebanese Media Network, Al-Mayadeen, seen Crying following the announcement that Hezbollah Secretary-General, Hassan Nasrallah was Killed yesterday by an Israeli Airstrike. pic.twitter.com/Umxh5N711C