Λίβανος: Το Ισραήλ βομβαρδίζει τo Μπάαλμπεκ, πόλη-μνημείο της Unesco

Το Ισραήλ πραγματοποίησε σφοδρές αεροπορικές επιδρομές στην ιστορική πόλη Μπααλμπέκ στην κοιλάδα Μπεκαά του Λιβάνου, όπου τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 15 τραυματίστηκαν.

Ο δήμαρχος του Μπααλμπέκ, Μουσταφά Αλ-Σελ, δήλωσε στο BBC ότι σημειώθηκαν περισσότερες από 20 αεροπορικές επιδρομές στην ευρύτερη περιοχή, εκ των οποίων πέντε μέσα στην ίδια την πόλη του Μπααλμπέκ, όπου υπάρχει ένα συγκρότημα αρχαίων ρωμαϊκών ναών που περιλαμβάνεται στον κατάλογο της Unesco. Εκτίμησε ότι περίπου 50.000 κάτοικοι έφυγαν μέσα σε δύο ώρες, αλλά πρόσθεσε ότι πολλοί άλλοι αποφάσισαν να μείνουν πίσω «για διάφορους λόγους». «Δεν είναι σαφές τι στόχευσαν οι Ισραηλινοί. Αλλά μπορώ να σας πω ότι δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών ή κρύπτες όπλων στο Μπααλμπέκ» πρόσθεσε.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε ότι δεξαμενές ντίζελ χτυπήθηκαν επίσης στη γειτονική πόλη Ντούρις. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε αποθήκες καυσίμων που ανήκουν στη Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Οι επιθέσεις έγιναν καθώς ο νέος ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε πως η οργάνωση θα συνεχίσει τον πόλεμο με το Ισραήλ και ότι δεν θα «φωνάξει» για κατάπαυση του πυρός.

Το 1984 η Unesco ανακήρυξε το Μπάαλμπεκ ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Είναι μια ιστορικής σημασίας πόλη 70.000 κατοίκων που τις τελευταίες εβδομάδες χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που έφυγαν από τις μάχες στο νότιο Λίβανο.

Η Unesco προειδοποίησε με ανάρτησή της στο Χ, η οποία περιείχε μια φωτογραφία του ναού του Δία στο Μπααλμπέκ, ότι τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη τη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα εκείνα του Λιβάνου, απειλούνται. «Η Unesco υπενθυμίζει σε όλα τα μέρη την υποχρέωσή τους να σέβονται και να προστατεύουν την ακεραιότητα αυτών των μνημείων. Αποτελούν την κληρονομιά όλης της ανθρωπότητας και δεν πρέπει ποτέ να στοχοποιούνται» δήλωσε η Unesco.

