Λίαμ Πέιν: Ο Ζέιν Μάλικ ανέβαλε την περιοδεία του στις ΗΠΑ στον απόηχο του θανάτου

Ο Ζέιν Μάλικ ανακοίνωσε πως αναβάλει την περιοδεία του στις ΗΠΑ μετά την «σπαρακτική απώλεια» του Λίαμ Πέιν, με τον οποίο ήταν μαζί στους One Direction.

Ο Μάλιν επρόκειτο να ξεκινήσει το σκέλος της περιοδείας του στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα - ξεκινώντας με μια συναυλία στο Σαν Φρανσίσκο την Τετάρτη. Ωστόσο, ο τραγουδιστής ανακοίνωσε στους θαυμαστές ότι ανέβαλε την περιοδεία του, λέγοντας: «Δεδομένης της αποκαρδιωτικής απώλειας που βίωσα αυτή την εβδομάδα, πήρα την απόφαση να αναβάλω το σκέλος του αμερικανικού σκέλους του Stairway to the Sky Tour».

Το αμερικανικό μέρος της περιοδείας του Μάλικ περιελάμβανε επίσης συναυλίες στο Λας Βέγκας, το Λος Άντζελες και την Ουάσιγκτον, ενώ θα ολοκληρωνόταν στη Νέα Υόρκη στις 3 Νοεμβρίου. Είπε στους θαυμαστές του ότι οι ημερομηνίες των συναυλιών του θα επαναπρογραμματιστούν για τον Ιανουάριο και τα εισιτήρια θα παραμείνουν σε ισχύ για τις νέες ημερομηνίες. Ο Μάλικ είπε ότι οι επαναπρογραμματισμένες ημερομηνίες θα δημοσιοποιηθούν «μόλις όλα ρυθμιστούν τις επόμενες ημέρες».

«Σας αγαπώ όλους και σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας», πρόσθεσε.

Given the heartbreaking loss experienced this week, I’ve made the decision to postpone the US leg of the STAIRWAY TO THE SKY Tour. The dates are being rescheduled for January and I’ll post them as soon as it’s all set in the next few days. Your tickets will remain valid for the…