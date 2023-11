Λεονάρντο ντι Κάπριο: Έκλεισε τα 49 μ' ένα ξέφρενο πάρτι

Ο Λεονάρντο ντι Κάπριο έκλεισε τα 49 και το γιόρτασε με τη Βιτόρια Σερέτι στο πλευρό του.

Το Σάββατο ο ηθοποιός γιόρτασε τα γενέθλιά του μ’ ένα μεγάλο πάρτι στο Μπέβερλι Χιλς. Στο πλευρό του Λεονάρντο ντι Κάπριο ήταν η 25χρονη σύντροφός του, ενώ το «παρών» έδωσαν δεκάδες αστέρες, όπως οι JAY-Z, Μπιγιονσέ, Snoop Dogg, Τόμπι Μαγκουάιρ, Ρίτα Όρα, Taika Waititi, Axl Rose καθώς και ο Lil Wayne ο οποίος μάλιστα ξεσήκωσε τον κόσμο. Σύμφωνα με πηγή «κάποια στιγμή όλοι τραγουδούσαν hip hop».

Λεονάρντο ντι Κάπριο και Βιτόρια Σερέτι ήταν ιδιαίτερα διαχυτικοί. «Αντάλλασσαν συνεχώς φιλιά» είπε μία πηγή στο People. Η ίδια πηγή συμπλήρωσε πως ο ηθοποιός ήταν ο «πυρήνας» της βραδιάς, ωστόσο κάποια στιγμή «σηκώθηκε και πήγε μέχρι το δωμάτιο». Το πάρτι γενεθλίων συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ πολλοί από τους καλεσμένους έμειναν και μετά τις 4 π.μ.

Η Ρίτα Όρα μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ήταν μια νύχτα για να λάμψεις», ενω η Lady Gaga φρόντισε να δείξει τις μπότες που φορούσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λεονάρντο ντι Κάπριο και η Βιτόρια Σερέτι εθεάθησαν τον Αύγουστο στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια. Πήγαν μια βόλτα, ήπιαν καφέ και έφαγαν παγωτό, σύμφωνα με φωτογραφίες του Page Six. Επίσης εθεάθησαν ξανά μαζί στις αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς έκαναν πάρτι μαζί στην Ίμπιζα. Πλάνα που ελήφθη από το Page Six δείχνουν το ζευγάρι να φιλιέται και να χορεύει.

Ο εορτασμός των γενεθλίων του Λεονάρντο ντι Κάπριο ήρθε λίγο μετά την κυκλοφορία της τελευταίας του ταινίας, «Killers of the Flower Moon», η οποία έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 20 Οκτωβρίου.

