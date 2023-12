Λαγκάρντ για Βόλφγκανγκ Σόιμπλε: «Ήταν ένας από τους επιδραστικότερους ευρωπαίους ηγέτες»

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και η Κριστίν Λαγκάρντ θέλησε να πει αντίο σε «έναν από τους επιδραστικότερους ευρωπαίους ηγέτες της γενιάς του», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, μίλησε για τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως ήταν «μάρτυρας», της προσήλωσής του στην Ευρώπη ως υπουργός, αρχηγός του CDU, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας και πρόεδρος της γερμανικής Bundestag.

«Θλίβομαι βαθιά πληροφορούμενη τον θάνατο του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Υπήρξε ένας από τους επιδραστικότερους ευρωπαίους ηγέτες της γενιάς του. Υπήρξα προσωπικά μάρτυρας της προσήλωσής του στην Ευρώπη, της πνευματικής του συγκρότησης και του πολιτικού του αισθητηρίου. Οι σκέψεις μου απευθύνονται στην οικογένειά του», έγραψε η Κριστίν Λαγκάρντ σε ανάρτησή της, την οποία συνοδεύει με μία φωτογραφία των δυο τους χαμογελαστών.

I am deeply saddened to hear of Wolfgang #Schäuble’s passing.



He was one of the most influential European leaders of his generation.



I personally witnessed his commitment to Europe, his intellectual rigour and his statesmanship.



My thoughts are with his family. pic.twitter.com/UriPmqH5TH