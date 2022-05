Lady Gaga: Κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι «Hold My Hand»

Η Lady Gaga κοινοποίησε το νέο της σινγκλ «Hold My Hand», το οποίο ηχογραφήθηκε ως μέρος του soundtrack για το σίκουελ «Top Gun: Maverick».



Η ίδια είπε ότι δούλευε την μπαλάντα «εδώ και χρόνια» όταν ανακοίνωσε την κυκλοφορία του τραγουδιού την περασμένη εβδομάδα.

Σε μια επόμενη ανάρτηση στα social media, η Lady Gaga πρόσθεσε για το κομμάτι πως «Ήθελα να πω ότι έγραψα το τραγούδι για την ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ταινία αλλά και για ανθρώπους που αισθάνονται ότι δεν θα είναι εντάξει ή δεν θα είμαστε ποτέ εντάξει στη ζωή μας και η ζωή με δίδαξε μέσα από σκληρούς δεσμούς να έχω πίστη στην ανθρωπότητα όταν είναι δύσκολο να έχεις πίστη στον εαυτό σου.

»Όταν νιώθεις μόνος, λυπημένος, αποκομμένος από τον κόσμο, μακριά από τον εαυτό σου και τους άλλους #holdmyhand. Μια μέρα μπορεί να είσαι αρκετά δυνατός για να κρατήσεις το δικό σου (χέρι)» πρόσθεσε.

Το Top Gun: Maverick βγαίνει στους κινηματογράφους στις 27 Μαΐου.

#HOLDMYHAND ✈️🖤 OUT NOW, from the film #TopGun: Maverick.



Written by me and BloodPop, produced by me and BloodPop, with additional production from Benjamin Rice. https://t.co/6W12QOJ1ax pic.twitter.com/g9DLZy4Hzb