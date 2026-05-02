Κρήτη: Αυστραλοί ακτιβιστές ξεκινούν απεργία πείνας μετά την επέμβαση στον στολίσκο για τη Γάζα

Τρεις Αυστραλοί ακτιβιστές ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν απεργία πείνας στην Κρήτη, όπου μεταφέρθηκαν μετά την επιχείρηση των ισραηλινών αρχών κατά στολίσκου που κατευθυνόταν προς τη Γάζα με ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι Ethan Floyd, Neve O’Connor και Zack Schofield συγκαταλέγονται στους έξι Αυστραλούς που αφέθηκαν ελεύθεροι, μετά την αναχαίτιση των σκαφών τους την Τετάρτη, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Global Sumud flotilla. Οι ίδιοι καταγγέλλουν ότι κατά τη διάρκεια της κράτησής τους για περίπου δύο ημέρες σε ισραηλινό πλοίο υπέστησαν κακομεταχείριση.

Σύμφωνα με ελληνικές αρχές, 31 από τους περίπου 175 ακτιβιστές μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στην Κρήτη. Οι τρεις Αυστραλοί έχουν πλέον λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο της Σητείας, παραμένουν όμως στο νησί.

Ο στολίσκος, που είχε αποπλεύσει από την Ιταλία, αναχαιτίστηκε το βράδυ της Τετάρτης ανοιχτά της Κρήτης, με τις ισραηλινές δυνάμεις να παρεμβαίνουν σε τουλάχιστον 22 σκάφη.

Ο Zack Schofield, μιλώντας μετά την απελευθέρωσή του, υποστήριξε ότι το πλοίο στο οποίο κρατήθηκαν είχε διαμορφωθεί σαν πρόχειρη φυλακή, με κοντέινερ και συρματοπλέγματα στο κατάστρωμα.Ο ίδιος κατήγγειλε ότι ορισμένοι από τους ακτιβιστές υπέστησαν βία από ισραηλινές δυνάμεις, παρά τις διαβεβαιώσεις του υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, Gideon Sa’ar, ότι οι συμμετέχοντες «απομακρύνθηκαν χωρίς να τραυματιστούν».

«Έπαιρναν ανθρώπους σε ένα κοντέινερ και τους χτυπούσαν με κοντάκια όπλων, γκλομπ, αλλά και με γροθιές και κλωτσιές», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι είδε «έναν άνδρα να δέχεται πυροβολισμό από πολύ κοντινή απόσταση με πλαστική σφαίρα», ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, άλλος ακτιβιστής «δέχθηκε επανειλημμένα χτυπήματα, ακόμη και στα γεννητικά όργανα».

Ο Schofield υποστήριξε επίσης ότι έγινε μάρτυρας επίθεσης σε νεαρή γυναίκα από στρατιώτη. Οι καταγγελίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Ο ίδιος περιέγραψε τη δική του μεταχείριση ως ηπιότερη, αναφέροντας ότι Ισραηλινοί στρατιώτες πέταξαν δύο χειροβομβίδες κρότου-λάμψης στα πόδια του ενώ καθόταν, αναγκάζοντάς τον να απομακρυνθεί πριν εκραγούν.

Πρόσθεσε ότι εξαναγκάστηκε να παραμένει για μεγάλα χρονικά διαστήματα γονατισμένος, με το κεφάλι του να χτυπά στο έδαφος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνθήκες κράτησης ήταν ασφυκτικές, με περίπου το ένα τέταρτο των κρατουμένων να κοιμάται κάθε φορά στο κατάστρωμα, ενώ – όπως υποστήριξε – στρατιώτες έριξαν δύο φορές θαλασσινό νερό στον χώρο.

Κρήτη: Τα αιτήματα των απεργών πείνας

Οι τρεις ακτιβιστές ανακοίνωσαν μέσω βίντεο ότι ξεκίνησαν απεργία πείνας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσταση στη Γάζα και έως ότου αφεθούν ελεύθεροι δύο από τους επικεφαλής της αποστολής, ο Thiago Ávila από τη Βραζιλία και ο Saif Abu Keshek από την Ισπανία.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι οι δύο άνδρες πρόκειται να μεταφερθούν στο Ισραήλ για ανάκριση. Σε ανάρτησή του, ο Gideon Sa’ar χαρακτήρισε τον στολίσκο «πρόκληση» και υποστήριξε ότι η επιχείρηση στόχευε στην αποτροπή παραβίασης του «νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού» της Γάζας.

Αντίθετα, οι διοργανωτές της αποστολής κάνουν λόγο για παράνομη κράτηση και ζητούν διεθνή παρέμβαση για την άμεση απελευθέρωση των δύο ακτιβιστών. Παράλληλα, αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν εκφράσει ανησυχία για την επιχείρηση και ζητούν την απελευθέρωση των πολιτών τους.

Από την πλευρά της, η Αυστραλία ανακοίνωσε ότι προξενικές αρχές βρίσκονται στην Κρήτη για την παροχή βοήθειας στους πολίτες της, ενώ επανέλαβε την έκκληση προς τους πολίτες της να μην επιχειρούν να παρακάμψουν τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό, επικαλούμενη κινδύνους για την ασφάλειά τους.

Την ίδια ώρα, υποστηρικτές των ακτιβιστών στην Αυστραλία προγραμματίζουν εκδήλωση αλληλεγγύης στο Σίδνεϊ, σε ένδειξη στήριξης προς τον στολίσκο.

Με πληροφορίες από Guardian