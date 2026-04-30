Γάζα: Ισραηλινοί ακινητοποίησαν ανοικτά της Κρήτης σκάφος που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια

Έθεσαν υπό τον έλεγχό τους 21 πλοία στολίσκου και κρατούνται 175 ακτιβιστές που έπλεαν προς τη Γάζα μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια

Ισραηλινές δυνάμεις ακινητοποίησαν ανοικτά της Κρήτης σκάφος που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα / Φωτ, Mega
Ισραηλινοί στρατιώτες ακινητοποίησαν πλοίο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα σε διεθνή χωρικά ύδατα, ανοικτά της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, ο στολίσκος -που αποτελείται από περίπου 58 σκάφη- κατευθυνόταν προς τη Γάζα, όταν αναχαιτίστηκε από ισραηλινές δυνάμεις το βράδυ της Τετάρτης 29 Απριλίου. Το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 60 ναυτικών μιλίων δυτικά της Κρήτης και 80 ναυτικών μιλίων νότια της Καλαμάτα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι ισραηλινές αρχές έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους περίπου 21 από τα σκάφη του στολίσκου, ενώ φέρεται να κρατούνται περίπου 175 ακτιβιστές. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό από το ισραηλινό ή το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εάν υπάρχουν Έλληνες πολίτες μεταξύ των κρατουμένων.

Η ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει, ότι ο στολίσκος είχε την ενημέρωση πως, εάν επιθυμούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, θα έπρεπε να κατευθυνθεί στο λιμάνι της Ασντόντ, κάτι το οποίο δεν έγινε.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ένα από τα σκάφη φέρεται να εξέπεμψε σήμα SOS. Σκάφος του Λιμενικού Σώματος το προσέγγισε και ζήτησε να διαπιστώσει εάν απαιτείται βοήθεια, ωστόσο οι επιβαίνοντες αρνήθηκαν τη βοήθεια και το Λιμενικό αρκέστηκε στην παρακολούθηση του πλοίο, το οποίο συνέχισε την πορεία του νότια της Κρήτης.


 

Με πληροφορίες από Mega

 
 
 
