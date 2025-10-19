Kρίση στους αμπελώνες της Καλιφόρνια: Υπερπαραγωγή και πτώση ζήτησης κρασιού

Η αμερικανική βιομηχανία κρασιού αντιμετωπίζει τη χειρότερη κρίση της από την εποχή της Ποτοαπαγόρευσης. Στην Καλιφόρνια, την καρδιά του αμερικανικού κρασιού, οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με υπερπροσφορά σταφυλιών, μειωμένη κατανάλωση, κυρίως από τους νεότερους, και την απώλεια της καναδικής αγοράς λόγω δασμών. Τα προηγούμενα αποθέματα κρασιού παραμένουν αδιάθετα, ενώ η φετινή συγκομιδή αναμένεται άφθονη λόγω ασυνήθιστα καλών καιρικών συνθηκών.

Μεγάλοι αγοραστές όπως η Constellation Brands αγοράζουν λιγότερα σταφύλια, ενώ η Jackson Family Wines επανεξετάζει τα 14.000 στρέμματα που διαχειρίζεται σε όλο τον κόσμο, επιλέγοντας να αντικαταστήσει σταφύλια με πιο δημοφιλή είδη, όπως Sauvignon Blanc.

Παράλληλα, η εταιρεία μειώνει κάποιες τιμές για να προσελκύσει καταναλωτές που επηρεάζονται από τον πληθωρισμό, με τη μάρκα La Crema να μειώνει την τιμή του Sonoma Coast Pinot Noir κατά περίπου 1,50 δολάριο ανά φιάλη.

Το κρασί της Καλιφόρνια: Η ιστορία των αμπελώνων και η μεταμόρφωση της Sonoma

Η Καλιφόρνια παράγει οκτώ από κάθε δέκα φιάλες κρασιού στις ΗΠΑ. Η δημοτικότητα αυξήθηκε μετά την ταινία Sideways και το ενδιαφέρον για το «Γαλλικό Παράδοξο», που ανέδειξε τα οφέλη του κρασιού. Αγρότες όπως ο John Balletto μεταμόρφωσαν καλλιέργειες λαχανικών σε αμπελώνες στην κοιλάδα Russian River της Sonoma, ενώ άλλοι παραγωγοί ακολούθησαν το παράδειγμά τους, επικεντρώνοντας την παραγωγή σε σταφύλια.

Η πανδημία έδωσε προσωρινή ώθηση, με τους Αμερικανούς να γεμίζουν τα ψυγεία τους με κρασί, αλλά η πρόσφατη πτώση της ζήτησης και οι νέες τάσεις, mocktails, φάρμακα αδυνατίσματος και ποτά THC, περιορίζουν την κατανάλωση. Έρευνα Gallup δείχνει ότι μόλις το 54% των ενηλίκων πίνει αλκοόλ, το χαμηλότερο ποσοστό εδώ και σχεδόν 90 χρόνια.

Το πλήγμα από τους δασμούς του Καναδά ήταν επίσης βαρύ, με τις εξαγωγές κρασιού να μειώνονται 96% μέσα σε ένα χρόνο, προκαλώντας ζημιές σε παραγωγούς και κοινότητες που βασίζονται στην αμπελουργία. Ο Balletto εκτιμά ότι θα χάσει περίπου 3 εκατ. δολάρια φέτος και προσανατολίζεται στην παραγωγή χονδρικού κρασιού για λιανοπωλητές όπως Trader Joe’s, Aldi και Target.

Για να αντιμετωπιστεί η υπερπαραγωγή, πολλοί αμπελώνες επαναφυτεύουν παλαιούς αμπελώνες και αφήνουν χωράφια να «ξεκουραστούν». Η Sonoma County Winegrowers εκτιμά ότι 2.000 έως 5.000 στρέμματα θα αφαιρεθούν τα επόμενα χρόνια. Παρά τις δυσκολίες, οι παραγωγοί προσπαθούν να προσελκύσουν νεότερους καταναλωτές με παιχνίδια, μουσική και ξενάγηση στους αμπελώνες.

Η κρίση του κρασιού στην Καλιφόρνια αποτελεί προειδοποίηση για τη βιομηχανία διεθνώς, αλλά δείχνει και τη μακροπρόθεσμη δέσμευση των παραγωγών για προσαρμογή και καινοτομία.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal