Η ανάγκη συντονισμού των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύτερης προετοιμασίας σε περίπτωση κλιμάκωσης της κρίσης, υπογραμμίστηκε στην τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με άλλους ευρωπαίους ηγέτες, υπό τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ με θέμα τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης τονίστηκε ακόμη η ανάγκη διατήρησης της ευρωπαϊκής ενότητας και η εξάντληση όλων των διπλωματικών μέσων και των διαύλων επικοινωνίας προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση.

Οι ηγέτες επανέλαβαν ότι μία επιθετική ενέργεια από την πλευρά της Ρωσίας θα επέφερε σοβαρές συνέπειες με μεγάλο κόστος και συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή.



Την ίδια ώρα, ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς ταξιδεύει σήμερα στο Κίεβο εν μέσω των φόβων για ρωσική εισβολή.



Ο ίδιος ζήτησε νωρίτερα σήμερα από την Μόσχα «άμεσες κινήσεις αποκλιμάκωσης» στην σύγκρουση περί την Ουκρανία, πριν επισκεφθεί το Κίεβο και στην συνέχεια την ρωσική πρωτεύουσα την στιγμή που η ένταση στις σχέσεις της Ρωσίας με την Δύση βρίσκονται στο αποκορύφωμα.

«Περιμένουμε από την Μόσχα άμεσες κινήσεις αποκλιμάκωσης», έγραψε στο Twitter ο Ολαφ Σολτς, προσθέτοντας ότι «μία νέα στρατιωτική επίθεση θα είχε βαριές συνέπειες για την Ρωσία», χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «πάντα πολύ πολύ σοβαρή».

Auf dem Weg in die #Ukraine. Heute in Kiew und morgen in Moskau werde ich unsere Gespräche zur weiterhin sehr ernsten Lage an der Grenze der Ukraine fortführen. In Kiew ist mir wichtig, der Ukraine unsere fortdauernde Solidarität und Unterstützung auszudrücken. (1/2) pic.twitter.com/OjpKU4g490