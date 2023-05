Κρεμλίνο: Απόπειρα κατά του Πούτιν με drones- Στην κατοικία του

Το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι το Κίεβο αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο σήμερα έγινε απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην κατοικία του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο Κρεμλίνο, αλλά ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν τραυματίστηκε.

«Δύο μη επανδρωμένα εναέρια σκάφη στόχευσαν το Κρεμλίνο. Ως αποτέλεσμα των έγκαιρων ενεργειών του στρατού και των ειδικών υπηρεσιών χρησιμοποιώντας συστήματα πολέμου και ραντάρ, οι συσκευές αυτές απενεργοποιήθηκαν. Ως αποτέλεσμα της πτώσης τους και της διασποράς θραυσμάτων, δεν υπήρξαν θύματα ή υλικές ζημιές», ανέφερε το Κρεμλίνο.

Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία για την επίθεση με drone στο Κρεμλίνο και χαρακτήρισε την επίθεση «απόπειρα δολοφονίας του Πούτιν».

«Πρόκειται για μια προγραμματισμένη τρομοκρατική ενέργεια, μια απόπειρα κατά της ζωής του Προέδρου της Ρωσίας», ανέφερε το Κρεμλίνο.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν τραυματίστηκε και συνεχίζει να εργάζεται κανονικά. «Ως αποτέλεσμα της τρομοκρατικής ενέργειας, ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν τραυματίστηκε. Το πρόγραμμα εργασίας του δεν έχει αλλάξει και συνεχίζεται ως συνήθως», αναφέρει το Κρεμλίνο.

Το Κρεμλίνο θεωρεί την απόπειρα επίθεσης από το καθεστώς του Κιέβου ως προγραμματισμένη τρομοκρατική ενέργεια και απόπειρα κατά της ζωής του προέδρου της Ρωσίας λίγες μέρες πριν από τους ρωσικούς εροτασμούς της Ημέρας της Νίκης. «Θεωρούμε αυτές τις ενέργειες ως προγραμματισμένη τρομοκρατική ενέργεια και απόπειρα κατά της ζωής του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που πραγματοποιήθηκε παραμονές της Ημέρας της Νίκης, της παρέλασης της 9ης Μαΐου, στην οποία έχει προγραμματιστεί η παρουσία ξένων προσκεκλημένων» λέει η αναφορά του Κρεμλίνου.

