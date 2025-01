Κουμπ Μελά 2025: Άρχισε το γιγάντιο ινδουιστικό προσκύνημα - Εκτιμήσεις για προσέλευση ρεκόρ

Άρχισε το γιγάντιο ινδουιστικό προσκύνημα Κουμπ Μελά 2025 στην Ινδία.

Το ραντεβού αυτό αναμένεται ότι φέτος, από τις 13 Ιανουαρίου ως τις 26 Φεβρουαρίου, θα σπάσει όλα τα ρεκόρ και θα είναι το πιο μεγάλο προσκύνημα όλων των εποχών. Τα μαζικά τελετουργικά λουτρά ξεκίνησαν σήμερα στο Πραγιαγκράτζ της βόρειας Ινδίας για τη μεγάλη ινδουιστική γιορτή Κουμπ Μελά, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 400 εκατομμύρια άνθρωποι.

Στους προηγούμενους θρησκευτικούς εορτασμούς που είχαν πραγματοποιηθεί στο ίδιο μέρος το 2019, είχαν συμμετάσχει 240 εκατομμύρια πιστοί, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Σε σύγκριση, το μεγάλο ετήσιο μουσουλμανικό προσκύνημα στη Μέκκα της Σαουδικής Αραβίας συγκέντρωσε το 2024 1,8 εκατομμύριο πιστούς.

Ο εθνικιστής ινδουιστής πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2014, χαιρέτισε την έναρξη των εορτασμών. «Το Κουμπ Μελά 2025 (...) συγκεντρώνει μια αναρίθμητη μάζα ανθρώπων σε μια ιερή συρροή πίστης, αφοσίωσης και πολιτισμού» και ενσαρκώνει «την αιώνια πνευματική κληρονομιά της Ινδίας», δήλωσε σε μήνυμά του που δημοσιοποίησε μέσω του λογαριασμού του στο X.

Ακόμη και για την πιο πολυάνθρωπη χώρα του κόσμου, με 1,4 δισ. κατοίκους και συνηθισμένη στην επιμελητειακή υποστήριξη μαζικών εορτασμών, η υποδοχή πλήθους αντίστοιχου των πληθυσμών των ΗΠΑ και του Καναδά μαζί αποτελεί άθλο. Οι οργανωτές εγκατέστησαν 150.000 τουαλέτες, 68.000 φανοστάτες και μια πόλη από σκηνές που εκτείνεται σε μια επιφάνεια αντίστοιχη των δύο τρίτων του Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Ένα πυκνό πλήθος προσκυνητών, που έφθασαν απ' όλη την Ινδία και πέραν αυτής, κατέλαβε ήδη από το Σαββατοκύριακο την έκταση αυτή.

Εκτός από το ξέπλυμα των ανομημάτων, τα λουτρά στο σημείο όπου συρρέουν οι ιεροί ποταμοί στη διάρκεια του Κουμπ Μελά επιτρέπουν επίσης στους πιστούς να απελευθερωθούν από τον κύκλο της αναγέννησης και της μετενσάρκωσης. Όπως αναμενόταν, ο συνωστισμός των πρώτων λουτρών άνοιξε και το χορό των πρώτων «εξαφανίσεων». Η ινδική αστυνομία έχει αναπτύξει σημαντικές δυνάμεις, έως 40.000 αστυνομικούς, για να εξασφαλίσει, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο, «τη μέγιστη ασφάλεια» στους προσκυνητές στη διάρκεια των έξι εβδομάδων που θα διαρκέσουν οι εορτασμοί. Έχουν τοποθετηθεί επίσης κάμερες εξοπλισμένες με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης για να εξασφαλίζουν συνεχή παρακολούθηση.

Πριν καν βγει ο ήλιος, οι πρώτες ομάδες προσκυνητών μπήκαν στα παγωμένα νερά, στο σημείο όπου ενώνονται οι ιεροί ποταμοί Γάγγης, Γιαμούνα και ο μυθικός Σαρασβάτι, για να ξεπλύνουν τις αμαρτίες τους, όπως απαιτεί η ινδουιστική παράδοση. «Η χαρά είναι μεγάλη», λέει η 45χρονη Σουρμίλα Ντέβι βγαίνοντας από το νερό. «Για μένα, είναι σαν να βυθίζομαι μέσα σε νέκταρ». «Παρά το πλήθος, αισθάνομαι μια απέραντη γαλήνη», λέει ο Γκοπάλ Ντέβι Σάντι Γκουτζάρ, ο οποίος έκανε το ταξίδι μέχρι εκεί από το δυτικό ινδικό κρατίδιο Ρατζαστάν.

Μαζί με τους γείτονές της στη δυτική πολιτεία Γκουτζαράτ, η Τζαϊσρί Μπεν Σαχτιλάλ ταξίδεψε τρεις ημέρες με το λεωφορείο για να βρεθεί εκεί. «Περιμένω τόσο καιρό να κάνω το λουτρό μου στον ιερό ποταμό», είπε. Για να εκφράσει την «ινδουιστική κουλτούρα» της, η Σονάλι Μπαντιοπάντια δεν δίστασε, από την πλευρά της, να μεταβεί εκεί αεροπορικώς από την κατοικία της στη Νεβάδα, στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες.

