Κούβα: Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες μετά από φωτιά και μπαράζ εκρήξεων σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Η Κούβα δέχθηκε προσφορές για βοήθεια από πολλές χώρες σήμερα ύστερα από την έκκληση που απηύθυνε για να αντιμετωπίσει τη μεγάλη πυρκαγιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, η οποία ξέσπασε εξαιτίας κεραυνού προκαλώντας στη συνέχεια εκρήξεις, στις οποίες τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, 121 τραυματίστηκαν και 17 θεωρούνται αγνοούμενοι.

Περίπου 1.900 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τη ζώνη της καταστροφής, στα προάστια του Ματάνσας, μιας πόλης 140.000 κατοίκων που βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά της Αβάνας.

Σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο, στο σημείο της καταστροφής εντοπίστηκε ένα πτώμα. Πέντε τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση, τρεις σε πολύ σοβαρή κατάσταση και 28 έχουν τραυματιστεί σοβαρά, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της προεδρίας στο Twitter. Μεταξύ των τραυματιών είναι και ο υπουργός Ενέργειας Λιβάν Αρόντε.

A lightning strike at a major oil storage facility in #Cuba has caused a monstrous explosion. More than 120 people were injured in the fire, including Energy Minister Nicolás Liván Arronte Cruz. pic.twitter.com/W0WNMc3Lut