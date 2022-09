Κοσμοπλημμύρα για τη βασίλισσα με ουρές 8 χλμ και αναμονή έως 14 ώρες - Ορθοστασία, λιποθυμίες, υπερβολές

Πλήθος κόσμου, Βρετανοί και μη, συρρέουν στο Λονδίνο προκειμένου να αποχαιρετήσουν τη βασίλισσα Ελισάβετ στο Ουέστμινστερ όπου έχει τεθεί η σορός της σε λαϊκο προσκήνυμα.

Όπως αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν λιποθυμίες ανθρώπων που περιμένουν σε ουρές οκτώ χιλιομέτρων, με τις αρχές να προειδοποιούν πως ο χρόνος αναμονής ενδέχεται να φτάσει και τις 14 ώρες.

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε στην Washington Post πως η απόσταση που μετράται ευθεία, ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη, με τα «ζιγκ-ζαγκ» που δημιουργούνται στην ουρά.

Ωστόσο, οι άνθρωποι δε φαίνεται να πτοούνται ούτε από την ώρα αναμονής ούτε από την ορθοστασία.

