«Κάτω η μοναρχία»: Αντιδράσεις στη Βρετανία με τη σύλληψη πολιτών που εκφράζουν αντιμοναρχικό αίσθημα

Επικρίσεις έχουν προκαλέσει οι συλλήψεις ή ανακρίσεις διαδηλωτών που εξέφρασαν το αντιμοναρχικό αίσθημα κατά τη διάρκεια της περιόδου εθνικού πένθους λόγω του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ.

Καθώς η νεκροπομπή με το φέρετρο της Ελισάβετ περνούσε τους δρόμους του Λονδίνου, της Οξφόρδης και του Εδιμβούργου, ακούστηκαν συνθήματα όπως «κάτω η μοναρχία» ή «Άντριου είσαι άρρωστος» ή «δεν είσαι βασιλιάς μου».

Η αστυνομία της Σκωτίας, μάλιστα, άσκησε δίωξη σε δύο άτομα για διατάραξη κοινής ειρήνης.

«Οι πολίτες έχουν ασφαλώς δικαίωμα στη διαδήλωση και εμείς το έχουν αποσαφηνίσει σε όλους τους αξιωματικούς που συμμετέχουν στην έκτακτη επιχείρηση αστυνόμευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη» σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία μετά τις αντιδράσεις για την καταστολή, σε πολλές περιπτώσεις, αντιμοναρχικών εκδηλώσεων.

This Oxford man shouted "Who elected him?" referring to King Charles III. In Edinburgh, a protester called Prince Andrew "a sick old man." Both were swiftly arrested by UK police. pic.twitter.com/bW9gYnRQog

Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Ντέιβιντ Ντέιβιντ των Τόρις που εξέφρασε την ανησυχία του για τις συλλήψεις των ακτιβιστών κατά της μοναρχίας, κάνοντας έκκληση για σεβασμό της ελευθερίας λόγου.

«Σε καιρούς εθνικού πένθους, πρέπει όλοι μας να διασφαλίσουμε πως συμπεριφερόμαστε με τον δέοντα σεβασμό. Όμως, δεν πρέπει να θυσιάσουμε την αρχή της ελευθερίας του λόγου πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η σύγχρονη Βρετανία» διεμήνυσε μέσω Twitter.

«Είμαι ένθερμος θιασώτης της μοναρχίας, όμως οι δημοκρατικοί έχουν κάθε δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους όπως όλοι μας» σημείωσε.

I wrote to the Chief Constable of Police Scotland yesterday, expressing my concern that an anti-monarchy protester has been charged by police. Since I wrote to him, a second protester has been charged. 1/2 pic.twitter.com/Wwl21pYQxL