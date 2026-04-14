ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Κωνσταντινούπολη: Συνελήφθησαν δύο Έλληνες τουρίστες - Άνοιξαν σημαία με την επιγραφή «Ορθοδοξία ή Θάνατος» μέσα στην Αγία Σοφία

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. αρχείου: EPA
Δύο τουρίστες από την Ελλάδα συνελήφθησαν έπειτα από περιστατικό στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας, όπου φέρεται να άνοιξαν μια σημαία με το σύμβολο του βυζαντινού δικέφαλου αετού και την επιγραφή «Ορθοδοξία ή Θάνατος».

Σύμφωνα με πλάνα που δημοσίευσε το τουρκικό κανάλι NTV, τα άτομα εισήλθαν στην Αγία Σοφία ως μέρος ταξιδιωτικού γκρουπ στις 9 Απριλίου, το απόγευμα.

Αφού πέρασαν από ελέγχους ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου και σωματικού ελέγχου, κατευθύνθηκαν στον εξώστη που είναι ανοικτός στους επισκέπτες. Εκεί, ένας από τους τουρίστες έβγαλε τη σημαία που είχε κρυμμένη μέσα στο μπουφάν του και την άνοιξε. Αφού πόζαρε για φωτογραφία, την παρέδωσε σε άλλο άτομο της ομάδας, το οποίο επίσης φωτογραφήθηκε.

Παρέμβαση της ασφάλειας

Το προσωπικό ασφαλείας αντιλήφθηκε άμεσα το περιστατικό και επενέβη, τη στιγμή που ένα ακόμη άτομο φαινόταν να ετοιμάζεται να ανοίξει την ίδια σημαία.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των δύο ατόμων, ηλικίας 35 και 42 ετών. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης, όπου προφυλακίστηκαν με την κατηγορία της «εξύβρισης τμήματος του κοινού».

Διεθνή

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΕΔΡΟ ΣΑΝΤΣΕΘ

Διεθνή / Η Ισπανία εγκρίνει σχέδιο για τη νομιμοποίηση περίπου 500.000 μεταναστών χωρίς χαρτιά

Το σχέδιο προβλέπει τη χορήγηση άδειας διαμονής ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης. Για να είναι κάποιος επιλέξιμος, θα πρέπει να διαμένει ήδη στην Ισπανία για τουλάχιστον πέντε μήνες και να μην έχει ποινικό μητρώο.
THE LIFO TEAM
ΠΕΤΕΡ ΜΑΓΙΑΡ ΕΕ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Διεθνή / POLITICO: Ο Πέτερ Μαγιάρ σχεδιάζει «μεγάλη συμφωνία» για επαναφορά των σχέσεων Ουγγαρίας-ΕΕ

Ο νέος ηγέτης της Ουγγαρίας προσπαθεί να κινηθεί γρήγορα ώστε να αποκαταστήσει την πρόσβαση της χώρας σε δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ικανοποιήσει μια σειρά από απαιτήσεις που θέτει η ΕΕ
THE LIFO TEAM
 
 