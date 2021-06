Δακρυγόνα και συλλήψεις στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια της παρέλασης υπερηφάνειας.

Η αστυνομία προχώρησε σε ρίψεις δακρυγόνων προκειμένου να διαλύσει το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης για το φετινό Pride, ενώ προχώρησε και σε προσαγωγές ατόμων που ήθελαν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση, η οποία ωστόσο είχε απαγορευτεί από τις τοπικές αρχές.

Σε πλάνα του πρακτορείου Reuters αστυνομικοί διακρίνονται να σπρώχνουν και να τραβούν ανθρώπους, ορισμένοι από τους οποίους κρατούν σημαίες στα χρώματα του ουράνιου τόξου. Η συγκέντρωση γινόταν σε μια πάροδο της κεντρικής Λεωφόρου Ιστικλάλ.

Σύμφωνα με αναφορές τοπικών μέσων, προσήχθησαν περίπου 20 άνθρωποι. Μεταξύ αυτών ήταν και ένας φωτορεπόρτερ.

Τα τελευταία χρόνια οι τουρκικές αρχές απαγορεύουν συστηματικά τις Παρελάσεις Υπερηφάνειας ενώ παλαιότερα, χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις εκδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη.

#Turkish regime forces opened live fire on Pride In #Istanbul . Many injured. There is no tolerance against #LGBTQ in #RecepTayyipErdogan ’s #Turkey . No tolerance for ethnic and religious minorities. A true Islamic fascist regime. #Pride2021 #onurhaftasi @PeterTatchell @TJ_Knight pic.twitter.com/gZswvPLE2m

This is what’s happening in Turkey today.



As thousands celebrate #IstanbulPride police throw tear gas and assault people.



When people ask you why #Pride still matters, show them these #OnurHaftası pic.twitter.com/oPtUm82Pfw