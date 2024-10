Νιγηρία: Ανησυχούν για πάνω από 100 νεκρούς σε ναυάγιο πλοιαρίου στον Νίγηρα

Για 36 νεκρούς κάνουν λόγο υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για το ναυάγιο πλοιαρίου στη βορειοδυτική Νιγηρία.

Οι ίδιες υπηρεσίες εξέφρασαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) φόβους ότι τα θύματα ίσως να ξεπεράσουν τους 100.

Το πλοιάριο βυθίστηκε την Τρίτη στον ποταμό Νίγηρα και σχεδόν 150 από τους περίπου 300 επιβαίνοντες διασώθηκαν.

Εντούτοις, «δεν υπάρχει καμία πιθανότητα» να βρεθούν άλλοι επιζώντες, υποστήριξαν. Στο πλοιάριο επέβαιναν πολλές γυναίκες και παιδιά που μετέβαιναν στην κοινότητα Γκμπατζίμπο για τη μουσουλμανική πανήγυρη Μαουλίντ, με την οποία τιμάται η γέννηση του προφήτη Μωάμεθ.

Σε απολογισμό που έγινε χθες, έγινε λόγος για τουλάχιστον 16 νεκρούς. «Σήμερα εντοπίσαμε άλλα 20 πτώματα, ανεβάζοντας σε 36 τον αριθμό των νεκρών που ανασύρθηκαν από τα νερά του ποταμού. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να βρεθούν άλλοι επιζώντες. Όλοι οι αγνοούμενοι είναι νεκροί», αναφέρουν.

Boat ferrying 300 passengers capsizes in Nigeria, at least 60 dead@eriknjoka brings you this report by @Luwyziana



Watch more: https://t.co/dm7SyC01cG pic.twitter.com/Kkm4fyGZfJ