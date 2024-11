 Κλόι Γκρέις Μορέτζ: Δήλωσε ότι είναι «γκέι γυναίκα» και ψηφίζει Κάμαλα Χάρις

Η Κλόι Γκρέις Μορέτζ δήλωσε ότι είναι «γκέι γυναίκα».

Τον σεξουαλικό της προσανατολισμό αποκάλυψε για πρώτη φορά η 27χρονη ηθοποιός, στα πλαίσια μίας ανάρτησής της στο Instagram για τους λόγους που ψήφισε την Κάμαλα Χάρις, ενόψει των αμερικανικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου.

«Ψήφισα από νωρίς και ψήφισα την Κάμαλα Χάρις», έγραψε στους 24,2 εκατομμύρια ακολούθους της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης η Γκρέις Μορέτζ, που ανάρτησε και μία φωτογραφία με αυτοκόλλητο που λέει «Ψήφισα νωρίς το 2024».

Στη λεζάντα της φωτογραφίας, εξήγησε τους λόγους πίσω από την επιλογή της.

«Πιστεύω ότι ως γυναίκα, η κυβέρνηση δεν έχει κανένα δικαίωμα πάνω στο σώμα μου και ότι οι αποφάσεις για το σώμα μου πρέπει να λαμβάνονται ΜΟΝΟ από εμένα και τον γιατρό μου», έγραψε. «Η Καμάλα Χάρις θα το προστατεύσει αυτό για εμάς».

Η ηθοποιός επαίνεσε, επίσης, την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ για τη στάση της προς τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και τα δικαιώματά της.

«Ως ομοφυλόφιλη γυναίκα, πιστεύω στην ανάγκη για νομική προστασία της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Χρειαζόμαστε προστασία σε αυτή τη χώρα, όπως και πρόσβαση στη φροντίδα που αξίζουμε».

Όμως για τους πιο απολιτίκ θαυμαστές της, πολύ μεγαλύτερη σημασία είχε το γεγονός ότι η ηθοποιός, γνωστή για τις ταινίες «Kick-Ass» μεταξύ άλλων, μοιράστηκε για πρώτη φορά τον σεξουαλικό προσανατολισμό της.

Εδώ και καιρό φημολογείται ότι η Γκρέις Μορέτζ διατηρεί σχέση με το μοντέλο Κέιτ Χάρισον, από τότε που οι δυο τους εθεάθησαν να μοιράζονται ένα φιλί στο Μαλιμπού της Καλιφόρνιας, το 2018.

chloe grace moretz and her girlfriend of 6 years, kate harrison pic.twitter.com/2wLheHnWAa