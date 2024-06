Κλιμάκωση της σύγκρουσης Ισραήλ - Χεζμπολάχ προαναγγέλλει ο Νετανιάχου

Το ενδεχόμενο ενός πολέμου πλήρους κλίμακας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ ενισχύεται, καθώς και οι δύο πλευρές επιβεβαιώνουν την κλιμάκωση των συγκρούσεων τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Χεζμπολάχ έχει αυξήσει τις επιθέσεις της με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και ρουκέτες, πλήττοντας σημαντικές ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Το Ισραήλ, επίσης, έχει εντείνει τις επιθέσεις του στοχεύοντας εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ βαθιά μέσα στην κοιλάδα Μπεκάα του νότιου Λιβάνου, καθώς και ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους της οργάνωσης. Τις τελευταίες ημέρες, μεγάλες δασικές εκτάσεις έχουν τυλιχθεί στις φλόγες στο βόρειο Ισραήλ εξαιτίας των καταιγισμών ρουκετών της Χεζμπολάχ.

Σε σημερινές δηλώσεις του, στο πλαίσιο περιοδείας ασφαλείας του Ισραηλινού πρωθυπουργού στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι το Ισραήλ «είναι έτοιμο να αναλάβει ισχυρή δράση».

«Στην αρχή του πολέμου, είπαμε ότι θα αποκαταστήσουμε την ασφάλεια τόσο στο νότο όσο και στο βορρά - και θα το κάνουμε» δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά από συνάντηση με δυνάμεις ασφαλείας και πυροσβέστες που σταθμεύουν στην περιοχή, σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο ενημέρωσης Arutz Sheva. «Όποιος νομίζει ότι θα μας κάνει κακό και θα καθόμαστε άπραγοι, κάνει μεγάλο λάθος», είπε ο Νετανιάχου.

PM Netanyahu was briefed on the operational situation, recent events, management of the defensive battle and actions taken to defend the communities in the north, as well as Brigade and Northern Command actions against the Hezbollah terrorists and infrastructure in Lebanon. pic.twitter.com/TH7NeV1iG2