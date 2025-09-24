Κίνα: Τουλάχιστον 1,9 εκατ. πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους υπό την απειλή του υπερτυφώνα Ragasa

Οι κινεζικές αρχές απομάκρυναν 1,9 εκατομμύρια κατοίκους από την επαρχία Γκουανγκντόνγκ στη νότια Κίνα, καθώς ο υπερτυφώνας Ragasa, η πιο ισχυρή καταιγίδα της χρονιάς, κατευθυνόταν προς τη χώρα με ανέμους που έφταναν τα 241 χλμ./ώρα και κύματα που ξεπερνούσαν τα 4 μέτρα.

Η άφιξη του τυφώνα οδήγησε στο κλείσιμο σχολείων και επιχειρήσεων σε τουλάχιστον 10 πόλεις. Τεράστια κύματα έπληξαν τις ακτές της πόλης Τζουχάι και του Χονγκ Κονγκ.

Το παρατηρητήριο του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι ο Ragasa είχε μέγιστους διαρκείς ανέμους κοντά στο κέντρο του περίπου 195 χλμ./ώρα και προβλεπόταν να συνεχίσει προς τα δυτικά ή βορειοδυτικά.

Super Typhoon Ragasa, the year’s most powerful tropical cyclone, barreled towards millions of people in southern China after killing at least 14 people in Taiwan and leaving scores more missing, and lashing Hong Kong with ferocious winds and heavy rain https://t.co/QXiUu5dwAT pic.twitter.com/RanBc5rlSX — Reuters (@Reuters) September 24, 2025

😱 A viral video from Hong Kong shows a family swept by a giant wave during Super Typhoon Ragasa



The child’s scream — 'Help!' — has fueled public anger pic.twitter.com/HVi5Kgo4r0 — RT (@RT_com) September 24, 2025

Severe flooding hits coastal areas as Super Typhoon Ragasa strikes. 🇨🇳🚨



Vehicles are seen floating amid a powerful storm surge in the Pearl River Estuary.



📍 Gaolan Island, Zhuhai, Guangdong, China. pic.twitter.com/FrRE7R1lle — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 24, 2025

Οι άνεμοι της καταιγίδας, που ξήλωσαν τμήματα στέγης από πεζογέφυρα και ξερίζωσαν εκατοντάδες δέντρα στην πόλη, έχουν έκτοτε σταδιακά εξασθενήσει.

Το Χονγκ Κονγκ και το γειτονικό Μακάο έκλεισαν επίσης τα σχολεία και ακύρωσαν τις αεροπορικές πτήσεις. Εκατοντάδες άνθρωποι κατέφυγαν σε προσωρινά κέντρα, ενώ ομάδες διάσωσης με φουσκωτές βάρκες διέσχιζαν πλημμυρισμένους δρόμους για να σώσουν εγκλωβισμένους. Στο Μακάο, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε πλημμυρισμένες χαμηλές περιοχές για λόγους ασφαλείας.

Τυφώνας Ragasa: Θάνατοι σε Ταΐβάν και Φιλιππίνες

Ο Ragasa είχε ήδη προκαλέσει θανάτους και καταστροφές σε Ταϊβάν και Φιλιππίνες.

Στην Ταϊβάν, καταρρακτώδεις βροχές την Τρίτη προκάλεσαν υπερχείλιση φράγματος-λίμνης στην κωμόπολη Γκουανγκφού, στην κομητεία Χουαλίν της ανατολικής Ταϊβάν, με αποτέλεσμα την κατάρρευση γέφυρας και την πλημμύρα δρόμων της περιοχής.

Περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους της Γκουανγκφού, που αριθμούν περίπου 12.000, αναζήτησαν ασφάλεια σε υψηλότερα σημεία ή στους πάνω ορόφους των σπιτιών τους. Πολλοί ισχυρίστηκαν ότι οι εντολές εκκένωσης ήταν ανεπαρκείς όταν το φράγμα έσπασε.

Words can’t capture the scale of what’s unfolding right now in Guangfu Township, Hualien County, Taiwan. 🇹🇼🚨



The Mataian Creek landslide lake has overflowed, destroying the Mataian Bridge and flooding large parts of the area. pic.twitter.com/sCJdDiLxgK — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 23, 2025

WATCH: Typhoon Ragasa, the world's most powerful tropical cyclone this year, battered Hong Kong as the city grappled with huge waves that crashed over areas of the Asian financial hub's eastern and southern shoreline https://t.co/uMdA8gx0f7 pic.twitter.com/fOr73BobcV — Reuters Asia (@ReutersAsia) September 24, 2025

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και η επικοινωνία χάθηκε με τουλάχιστον 17 άλλους στην κωμόπολη, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.

Στις Φιλιππίνες αναφέρθηκαν τουλάχιστον 10 θάνατοι, ανάμεσά τους επτά ψαράδες που πνίγηκαν όταν τεράστια κύματα και ισχυροί άνεμοι ανέτρεψαν το σκάφος τους τη Δευτέρα ανοιχτά της πόλης Σάντα Άνα, στην επαρχία Καγκαγιάν. Άλλοι πέντε ψαράδες παραμένουν αγνοούμενοι, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Με πληροφορίες από euronews.com