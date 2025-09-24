ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Κίνα: Τουλάχιστον 1,9 εκατ. πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους υπό την απειλή του υπερτυφώνα Ragasa

Το ακραίο καιρικό φαινόμενο, στο πέρασμά του από Ταϊβάν και Φιλιππίνες, άφησε πίσω του νεκρούς

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κίνα: Τουλάχιστον 1.9 εκατ. πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους υπό την απειλή του υπερτυφώνα Ragasa Facebook Twitter
Εικόνα από την Ταϊβάν μετά το πέρασμα του υπερτυφώνα Ragasa/Φωτογραφία: EPA
0

Οι κινεζικές αρχές απομάκρυναν 1,9 εκατομμύρια κατοίκους από την επαρχία Γκουανγκντόνγκ στη νότια Κίνα, καθώς ο υπερτυφώνας Ragasa, η πιο ισχυρή καταιγίδα της χρονιάς, κατευθυνόταν προς τη χώρα με ανέμους που έφταναν τα 241 χλμ./ώρα και κύματα που ξεπερνούσαν τα 4 μέτρα.

Η άφιξη του τυφώνα οδήγησε στο κλείσιμο σχολείων και επιχειρήσεων σε τουλάχιστον 10 πόλεις. Τεράστια κύματα έπληξαν τις ακτές της πόλης Τζουχάι και του Χονγκ Κονγκ.

Το παρατηρητήριο του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι ο Ragasa είχε μέγιστους διαρκείς ανέμους κοντά στο κέντρο του περίπου 195 χλμ./ώρα και προβλεπόταν να συνεχίσει προς τα δυτικά ή βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι της καταιγίδας, που ξήλωσαν τμήματα στέγης από πεζογέφυρα και ξερίζωσαν εκατοντάδες δέντρα στην πόλη, έχουν έκτοτε σταδιακά εξασθενήσει.

Το Χονγκ Κονγκ και το γειτονικό Μακάο έκλεισαν επίσης τα σχολεία και ακύρωσαν τις αεροπορικές πτήσεις. Εκατοντάδες άνθρωποι κατέφυγαν σε προσωρινά κέντρα, ενώ ομάδες διάσωσης με φουσκωτές βάρκες διέσχιζαν πλημμυρισμένους δρόμους για να σώσουν εγκλωβισμένους. Στο Μακάο, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε πλημμυρισμένες χαμηλές περιοχές για λόγους ασφαλείας.

Τυφώνας Ragasa: Θάνατοι σε Ταΐβάν και Φιλιππίνες

Ο Ragasa είχε ήδη προκαλέσει θανάτους και καταστροφές σε Ταϊβάν και Φιλιππίνες.

Στην Ταϊβάν, καταρρακτώδεις βροχές την Τρίτη προκάλεσαν υπερχείλιση φράγματος-λίμνης στην κωμόπολη Γκουανγκφού, στην κομητεία Χουαλίν της ανατολικής Ταϊβάν, με αποτέλεσμα την κατάρρευση γέφυρας και την πλημμύρα δρόμων της περιοχής.

Περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους της Γκουανγκφού, που αριθμούν περίπου 12.000, αναζήτησαν ασφάλεια σε υψηλότερα σημεία ή στους πάνω ορόφους των σπιτιών τους. Πολλοί ισχυρίστηκαν ότι οι εντολές εκκένωσης ήταν ανεπαρκείς όταν το φράγμα έσπασε.

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και η επικοινωνία χάθηκε με τουλάχιστον 17 άλλους στην κωμόπολη, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.

Στις Φιλιππίνες αναφέρθηκαν τουλάχιστον 10 θάνατοι, ανάμεσά τους επτά ψαράδες που πνίγηκαν όταν τεράστια κύματα και ισχυροί άνεμοι ανέτρεψαν το σκάφος τους τη Δευτέρα ανοιχτά της πόλης Σάντα Άνα, στην επαρχία Καγκαγιάν. Άλλοι πέντε ψαράδες παραμένουν αγνοούμενοι, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Με πληροφορίες από euronews.com

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Χονγκ Κονγκ παραλύει εν όψει του μεγαλύτερου τυφώνα παγκοσμίως για αυτή τη χρονιά

Διεθνή / Το Χονγκ Κονγκ παραλύει εν όψει του μεγαλύτερου τυφώνα παγκοσμίως για αυτή τη χρονιά

Εν αναμονή της ισχυρότερης τροπικής καταιγίδας του κόσμου, οι αρχές να καλούν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους - Τα ράφια των σούπερ μάρκετ άδειασαν, πτήσεις ακυρώθηκαν και τα παράθυρα σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την πόλη καλύφθηκαν με ταινίες
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Είμαστε στα όριά μας»: Τα τελευταία νοσοκομεία της Γάζας κατακλύζονται καθώς χιλιάδες τραυματίες εγκαταλείψουν την πόλη

Διεθνή / «Είμαστε στα όριά μας»: Τα τελευταία νοσοκομεία της Γάζας κατακλύζονται καθώς χιλιάδες τραυματίες εγκαταλείπουν την πόλη

Τουλάχιστον 320.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας, εκ των οποίων πολλοί είναι άρρωστοι, τραυματισμένοι ή υποσιτισμένοι
LIFO NEWSROOM
Το «μυστήριο» λύθηκε: Ποιος σταμάτησε την κυλιόμενη σκάλα την ώρα που ανέβαινε ο Τραμπ

Διεθνή / Το «μυστήριο» λύθηκε: Ποιος σταμάτησε την κυλιόμενη σκάλα την ώρα που ανέβαινε ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος παραπονέθηκε για το περιστατικό, κατά τη διάρκεια της χθεσινής ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το autocue δεν λειτουργούσε σωστά
LIFO NEWSROOM
Ντόναλντ Τραμπ: Η αναφορά του στην Ελλάδα για το Μεταναστευτικό στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Η αναφορά του στην Ελλάδα για το Μεταναστευτικό στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Μιλώντας με δραματικούς τόνους, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «η Ευρώπη δέχεται εισβολή από παράνομους μετανάστες» και προειδοποίησε ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες «καταρρέουν» λόγω της πολιτικής ορθότητας
LIFO NEWSROOM
 
 