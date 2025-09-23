Το Χονγκ Κονγκ παραλύει εν όψει του μεγαλύτερου τυφώνα παγκοσμίως για αυτή τη χρονιά

Το Χονγκ Κονγκ «κατεβάζει ρολά» εν αναμονή του υπερτυφώνα Ραγκάσα, της ισχυρότερης σύμφωνα με τους επιστήμονες τροπικής καταιγίδας του κόσμου για φέτος.

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ τις τελευταίες ώρες να καλούν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ οι περισσότερες επιβατικές πτήσεις επρόκειτο να ανασταλούν έως την Πέμπτη.

Την ίδια ώρα, ο πανικός για τον ερχομό του τυφώνα οδήγησε σε ουρές στα σούπερ μάρκετ, όπου οι κάτοικοι άδειασαν τα ράφια προμηθευόμενοι είδη πρώτης ανάγκης, φοβούμενοι ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά για δύο ημέρες.



Παράλληλα, παράθυρα σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την πόλη καλύφθηκαν με ταινίες, με την ελπίδα να περιοριστεί η ζημιά από τυχόν θραύση τζαμιών. Ο τυφώνας Ραγκάσα, με ανέμους που φτάνουν τα 220 χλμ./ώρα, προκαλεί «σοβαρή απειλή για τις ακτές της Γκουανγκντόνγκ», σύμφωνα με το Παρατηρητήριο του Χονγκ Κονγκ.

Facebook Twitter Φωτ. Οι πολίτες στο Χονγκ Κονγκ εν αναμονή του μεγαλύτερου τυφώνα για αυτή τη χρονιά / EPA

Ο τυφώνας αναμένεται να διατηρήσει την ένταση υπερτυφώνα καθώς πλησιάζει την ακτή της Γκουανγκντόνγκ, επηρεάζοντας το Χονγκ Κονγκ, την Κίνα και την Ταϊβάν, αφού προηγουμένως σάρωσε τις βόρειες Φιλιππίνες τη Δευτέρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η προσέγγιση του στην ξηρά, προβλέπεται από το μεσημέρι έως αργά την Τετάρτη.

Χονγκ Κονγκ: Μαζικές εκκενώσεις και ακυρώσεις πτήσεων

Οι αρχές της Γκουανγκντόνγκ έχουν ήδη εκκενώσει περισσότερους από 370.000 κατοίκους, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο Xinhua.

Το Χονγκ Κονγκ εξέδωσε σήμα τυφώνα 8 —το τρίτο υψηλότερο στην κλίμακα— στις 2:20 μ.μ. (τοπική ώρα), καλώντας τις περισσότερες επιχειρήσεις και τις μεταφορές να ανασταλούν. Περισσότερες από 700 πτήσεις έχουν επηρεαστεί, συμπεριλαμβανομένων πτήσεων στο γειτονικό Μακάο και στην Ταϊβάν.

Ο καιρός αναμένεται να επιδεινωθεί ραγδαία αργότερα την Τρίτη και το Παρατηρητήριο, ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει εάν χρειάζεται να εκδώσει ακόμη υψηλότερη προειδοποίηση αργότερα το βράδυ ή νωρίς την Τετάρτη.

Αναμένονται άνεμοι με ένταση τυφώνα σε παράκτιες και ορεινές περιοχές του Χονγκ Κονγκ την Τετάρτη, ενώ ισχυρές βροχοπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό κυματισμό και άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Το Παρατηρητήριο προειδοποίησε για ανύψωση της στάθμης της θάλασσας παρόμοια με εκείνη των τυφώνων Hato (2017) και Mangkhut (2018), οι οποίοι είχαν προκαλέσει ζημιές δισεκατομμυρίων.

Η στάθμη του νερού αναμένεται να αυξηθεί περίπου δύο μέτρα κατά μήκος των παράκτιων περιοχών του Χονγκ Κονγκ, ενώ σε ορισμένες περιοχές θα μπορούσε να φτάσει έως και τέσσερα ή πέντε μέτρα, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες καλούν τους κατοίκους να λάβουν κατάλληλα μέτρα προστασίας. Για τον λόγο αυτό, οι αρχές μοίρασαν σακιά με άμμο σε κατοίκους χαμηλών περιοχών για την ενίσχυση των κατοικιών τους, ενώ πολλοί έσπευσαν να στοκάρουν προμήθειες.

