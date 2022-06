Κίνα: Σε καραντίνα ξενοδοχείο με 700 άτομα στο Μακάο μετά την εμφάνιση ενός κρούσματος κορωνοϊού

Ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα με καζίνο που βρίσκεται στο Μακάο, την «παγκόσμια πρωτεύουσα των τυχερών παιχνιδιών», τέθηκε σήμερα σε καραντίνα από τις αρχές με 700 ανθρώπους να βρίσκονται μέσα σε αυτό εξαιτίας της εμφάνισης ενός κρούσματος κορωνοϊού στους χώρους του.

Σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο TDM, το lockdown επιβλήθηκε την ώρα που η κινεζική αυτή αυτοδιοικούμενη επαρχία πραγματοποιεί μαζικά διαγνωστικά τεστ επί δύο ημέρες στον πληθυσμό της, ο οποίος ξεπερνάει τους 600.000 κατοίκους, έπειτα από την εμφάνιση δεκάδων κρουσμάτων κορωνοϊού που οφείλονται σε μετάδοση στην κοινότητα και καταγράφηκαν το Σαββατοκύριακο.

Οπτικό υλικό που περιήλθε στην κατοχή του τηλεοπτικού δικτύου δείχνει αστυνομικούς με προστατευτικές στολές να σφραγίζουν το συγκρότημα για να αποτρέψουν τους πελάτες από το να εξέρχονται ή να εισέρχονται στους χώρους του.

Επίσης, κυβερνητικοί αξιωματούχοι προετοιμάζουν διαγνωστικά τεστ για τους εκατοντάδες που βρίσκονται εκεί.

Το "Fortuna", που βρίσκεται στην κεντρική χερσόνησο του Μακάο, είναι ένα παλιό τουριστικό συγκρότημα το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία SJM Holdings.

Διευθυντής στο καζίνο του είναι ο ντόπιος επιχειρηματίας Σιό Τακ Χονγκ, ο οποίος συνελήφθη πέρυσι κατηγορούμενος για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος.

Το ξενοδοχείο και η κυβέρνηση δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για να απαντήσουν σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Macau hotel locked down after COVID case, 700 people to be quarantined-media https://t.co/YXnQ7a9oX4